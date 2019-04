Fleet Complete suivra l'ascension de l'Everest, en parrainant un athlète grec d'endurance extrême





Fleet Complete parraine l'expédition du Dr Georgios-Ioannis Tsianos - l'ascension du mont l'Everest ce printemps - qu'elle suivra en 3D dès le premier jour, grâce à une plateforme télématique spécialisée

TORONTO, 2 avril 2019 /PRNewswire/ -- Agréé en médecine des expéditions et des voyages, le Dr Georgios-Ioannis Tsianos s'intéresse de près aux défis du sport extrême depuis plus d'une décennie, repoussant sans cesse les limites de l'être humain. Ce printemps, en collaboration avec Fleet Complete, Tsianos tentera d'atteindre pour la deuxième fois le sommet de l'Everest, après 2004. Il sera possible de suivre et de tracer son ascension grâce à une plateforme numérique connectée.

À travers ce parrainage, Fleet Complete fournira des trackers GPS et donnera accès à sa plateforme télématique pour suivre en 3D et dès le premier jour, l'ascension de l'Everest par Tsianos. Les données du sommet comprendront la position GPS, l'altitude et la vitesse, ce qui est d'une importance vitale les dix derniers jours de l'ascension.

Georgios Tsianos, a déclaré : « Faire équipe avec Fleet Complete pendant mon expédition au mont Everest permettra évidemment de voir comment l'on peut suivre l'activité humaine, même dans les conditions les plus extrêmes et reculées de la Terre. C'est une entreprise qui a une perception du succès et, surtout, de la sécurité, et sa technologie me donnera les garanties supplémentaires dont j'ai besoin, au moment où c'est le plus important. »

« Nous sommes extrêmement fiers de parrainer Georgios. C'est un véritable pionnier en matière de résilience dans des conditions environnementales extrêmes - il a gravi l'Everest, traversé la Manche à la nage et couru le marathon du désert du Sahara », a déclaré Tony Lourakis, le fondateur et PDG de Fleet Complete. « Chez Fleet Complete, nous sommes de fervents partisans des personnes innovantes, de celles qui repoussent les limites du possible et de celles qui sont déterminées à réaliser leurs objectifs. Notre objectif est de tout relier, partout, même le mont Everest. »

Au-delà de sa tentative de gravir le sommet, Tsianos jouera également le rôle de médecin de haute montagne au sein de l'expédition, pour superviser le « LMAX Everest Rugby Challenge » à 6 400 mètres d'altitude, sur la face nord du mont Everest. Il collaborera avec le Dr Andreas Flouris, du FAME Lab en Grèce, en tant que chercheur en physiologie humaine dans des conditions environnementales extrêmes. Les données scientifiques de l'Everest seront parmi les premières du genre à être recueillies dans des conditions de grave manque d'oxygène et de froid extrême.

Fleet Complete® est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de technologies pour les véhicules connectés. Il fournit des solutions essentielles de gestion de flotte, d'actifs et de main-d'oeuvre mobile à environ 500 000 abonnés et plus de 30 000 entreprises au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Australie, aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, en Autriche, en Allemagne, au Danemark, en Suède, en Finlande, en Norvège, en Estonie, en Lettonie et en Lituanie.

Georgios-Ioannis Tsianos, né à Athènes (Grèce), vit actuellement au Royaume-Uni et exerce tout un éventail de fonctions dans les domaines de la médecine et des sciences. Il est titulaire d'un diplôme universitaire de l'Université de Californie à Berkeley, d'un master du King's College de Londres, d'un doctorat de l'Université de Glasgow en Écosse et d'un diplôme de médecine de l'Université de Ioannina en Grèce. Tsianos est un médecin généraliste diplômé et exerce en tant que médecin indépendant, couvrant un large éventail de services médicaux. En parallèle, il donne des conférences professionnelles et dispense des services de conseil et de consultance dans les secteurs médical, entrepreneurial, scientifique, éducatif, commercial et sportif.

