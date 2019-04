Ontario Teachers' voit ses actifs nets atteindre 191,1 milliards de dollars à la fin de l'exercice 2018





Régime entièrement financé pour la sixième année consécutive

TORONTO, 2 avril 2019 /PRNewswire/ -- Ontario Teachers' Pension Plan (Ontario Teachers') a fait part aujourd'hui d'actifs nets de 191,1 milliards $ en date du 31 décembre 2018, soit une augmentation de 1,6 milliard $ depuis le 31 décembre 2017. Le rendement net du fonds a été de 2,5 % pour l'année.

« En 2018, alors que certains des marchés sur lesquels nous naviguions étaient des plus volatils depuis des années, nous avons pourtant été en mesure de générer des rendements positifs grâce au travail que nous avons accompli pour édifier un portefeuille d'investissement diversifié pouvant fonctionner à travers les scénarios des marchés, » a commenté Ron Mock, président et chef de la direction. « En même temps, nous avons le plaisir de signaler qu'au 1er janvier 2019, nous avons été entièrement financés pour la sixième année de suite, avec une protection à 100 % contre l'inflation fournie sur toutes les pensions. »

Au 31 décembre 2018, le Régime présentait un rendement net annualisé de l'ensemble du portefeuille de 9,7 % depuis ses débuts. Le rendement net sur cinq et dix ans, également au 31 décembre 2018, était respectivement de 8,0 % et 10,1 %.

Au cours de l'année, la volatilité du régime était amortie par rapport à ce qui aurait pu être ressenti avec une répartition d'actifs plus traditionnelle. La diversification du portefeuille ? sur l'ensemble des classes d'actifs, de la géographie et d'autres facteurs ? a permis au Régime de dépasser son point de référence de 1,8 %, autrement dit de 3,5 milliards $, faisant ainsi la preuve de la valeur que les membres de l'Ontario Teachers' obtiennent grâce à cette gestion active.

« Des moments comme celui-ci montrent combien on est récompensé par le rééquilibrage constant du portefeuille en vue de sa stabilité, » a ajouté Ziad Hindo, responsable des investissements. « En 2018, nos actifs privés ont enlevé la décision. Malgré un environnement plus difficile, nous avons pu effectuer un certain nombre d'opérations significatives et complexes au cours de l'année. »

Détail de la composition de l'actif









2018





2017



Net effectif Investissements à la juste valeur ($ canadiens milliards)



Composition de l'actif %

Net effectif Investissements à la juste valeur ($ canadiens milliards)



Composition de l'actif % Fonds propres



















Cotés en bourse

$ 31,6



17 %

$ 35,2



19 %

Non cotés en bourse

33,4



18

31,9



17





65,0



35

67,1



36























Revenu fixe



















Cautions

58,2



31

41,4



22

Produits à taux réel

19,5



10

20,0



11





77,7



41

61,4



33























Sensibles à l'inflation



















Matières premières

10,6



6

11,1



6

Ressources naturelles

8,1



4

6,6



3

Valeurs refuges

8,7



5

8,9



5





27,4



15

26,6



14























Actifs réels



















Biens immobiliers

27,5



15

25,5



14

Infrastructures

17,8



9

18,7



10

Produits à taux réel

4,3



2

1,5



1





49,6



26

45,7



25























Crédit

15,2



8

13,6



7

Stratégies de rendement absolu

12,6



7

10,7



6

Recouvrements

(0,4)



?

(0,3)



?

Marché monétaire

(59,5)



(32)

(39,4)



(21)

Investissements nets1

$ 187,6



100 %

$ 185,4



100 %

I Investissements nets, comprenant les investissements moins le passif lié aux placements en date du 31 décembre 2018 États consolidés de situation financière à l'exclusion de tous les autres actifs et passifs.

Le rendement local du fonds a été de 1,3 %. Le Régime investit dans 35 devises mondiales et dans plus de 50 pays, mais il présente son actif et son passif en dollars canadiens. En 2018, la devise a eu un impact positif de +1,5 % sur le fonds total, ce qui s'est traduit par un gain de 2,8 milliards $ essentiellement influencé par la revalorisation du dollar US. Cet impact positif a fait suite à une série d'impacts négatifs des devises en 2016 et en 2017.

À propos d'Ontario Teachers'

L'Ontario Teachers' Pension Plan (Ontario Teachers') constitue au Canada le plus grand régime de retraite s'adressant à une seule profession, avec 191,1 milliards de dollars en actifs nets au 31 décembre 2018. Il détient un portefeuille mondial diversifié d'actifs, dont approximativement 80 % sont gérés en moyens propres, et depuis sa fondation en 1990, il a obtenu un rendement net annuel total de fonds de 9,7 %. Ontario Teachers' est une organisation indépendante ayant son siège à Toronto. Son bureau pour la région Asie-Pacifique se trouve à Hong Kong, et son bureau de Londres s'occupe de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique. Le régime à prestations déterminées, qui est entièrement financé, investit et gère les pensions de 327 000 enseignants en activité et à la retraite de la province de l'Ontario. Pour davantage d'informations, visitez otpp.com et suivez-nous sur Twitter @OtppInfo.

Remarque à l'attention des rédacteurs : veuillez consulter les pièces jointes :

Graphique représentant les actifs nets (voir image ci-jointe)

Lien vers le rapport annuel

Références ayant servi à mesurer la performance du fonds

Points saillants de l'opération en 2018 (voir image ci-jointe)

Services auprès des membres : statistiques clés (voir image ci-jointe)

Télécharger les photos en haute résolution : Ron Mock et Ziad Hindo

Contact :

Canada

Pav Jordan

téléphone : +1-416-228-6862

courriel : pav_jordan@otpp.com

Europe

Oliver Mann | Anelia Fikiina

téléphone : +44-203-7551-607| +44-203-7551-629

courriel : Oliver.Mann@kekstcnc.com | anelia.fikiina@kekstcnc.com

Communiqué envoyé le 2 avril 2019 à 09:00 et diffusé par :