Gilead arrive en tête de l'Indice d'innovation pharmaceutique pour la première fois

- Une recrudescence continue des grandes sociétés pharmaceutiques dans le top 10. La plupart des nouvelles approbations sont accordées aux sociétés des biotechnologies

LONDRES, le 2 avril 2019 /PRNewswire/ -- Le neuvième Indice d'innovation pharmaceutique annuel, publié aujourd'hui par IDEA Pharma, classe Gilead en tête de l'industrie pour la première fois.

L'Indice d'innovation pharmaceutique mesure, note et fait l'éloge de la capacité d'une entreprise à offrir des innovations aux patients. À ces fins, il évalue objectivement la performance sur une période continue de cinq ans (2013-2018) et s'appuie sur un postulat simple : si vous donniez la même molécule à deux entreprises différentes au stade initial, laquelle en tirerait le meilleur parti ?

Gilead a gagné une place chaque année depuis 2016, pour atteindre le haut du tableau, avec une performance antivirale exceptionnelle. En 2018, 60 % des revenus de Gilead provenaient de nouveaux médicaments, plus du double des autres entreprises, et 6 fois plus que la moyenne des sociétés du top 30. L'entreprise qui a affiché la plus forte progression cette année est Eli Lilly, qui a gagné 10 places dans le classement grâce à une solide performance. De la même manière, Sanofi a gagné neuf places par rapport à l'année dernière, tandis qu'en 2018, Pfizer a obtenu plus d'approbations que toutes les autres entreprises.

Indice d'innovation pharmaceutique 2019

2019 Entreprise 2018 Variation 1 Gilead 2 +1 2 AbbVie 5 +3 3 Eli Lilly 13 +10 4 Pfizer 9 +5 5 Merck & Co. 7 +2 6 Sanofi 15 +9 7 Novo Nordisk 10 +3 8 Roche 8 +0 9 Novartis 3 -6 10 GSK 13 +3

Au cours d'une année pendant laquelle la FDA a accordé un nombre record d'approbations de nouveaux médicaments, il convient de noter que plus de la moitié concernait des maladies rares et 39 des 59 des approbations délivrées par la FDA l'ont été au profit de sociétés des biotechnologies de petite et moyenne taille (qui n'apparaissent pas dans le top 30), suggérant que les grandes compagnies pharmaceutiques pourraient être confrontées à d'importants défis en matière d'innovation et de productivité dans les années à venir.

À propos de l'Indice, Mike Rea, PDG d'IDEA Pharma, a déclaré : « Il n'y a pas de hasard dans l'Indice de l'innovation pharmaceutique. Les entreprises qui réussissent sont celles qui découvrent et développent des médicaments et les commercialisent, pour les mettre à disposition des patients. Ce que Gilead a accompli est remarquable. Elle a redéfini la notion de succès pour l'industrie, en lançant des médicaments véritablement importants et faisant preuve de nouveauté et d'originalité par rapport au gradualisme. L'Indice montre également que l'innovation réussie n'est pas répartie uniformément. En effet, plus de la moitié des entreprises du top 30 n'ont pas obtenu d'approbation en 2018, ce qui suggère de puissants vents contraires pour les compagnies pharmaceutiques qui ne se sont pas lancées dans un nouveau domaine. »

Pour obtenir un aperçu plus approfondi sur l'Indice d'innovation pharmaceutique de cette année, des précisions sur la méthodologie et sur les 30 premières entreprises, veuillez consulter http://www.ideapharma.com/pii

