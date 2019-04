L'actif net du RREO s'établit à 191,1 G$ à la fin de l'exercice 2018





Le régime demeure entièrement capitalisé pour une sixième année consécutive

TORONTO, le 2 avril 2019 /CNW/ - Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (le « RREO ») a annoncé aujourd'hui que son actif net s'est établi à 191,1 G$ au 31 décembre 2018, soit une hausse de 1,6 G$ depuis le 31 décembre 2017. Le rendement net total de la caisse a été de 2,5 % pour cet exercice.

« En 2018, nous avons été en mesure d'obtenir des rendements positifs même si nous évoluions sur certains des marchés les plus volatils depuis des années, grâce au travail que nous avons accompli pour constituer un portefeuille de placements diversifié qui peut produire de bons résultats, quelle que soit la situation des marchés », a déclaré Ron Mock, président et chef de la direction. « Par conséquent, nous sommes heureux d'annoncer qu'au 1er janvier 2019, nous étions entièrement capitalisés pour une sixième année de suite avec une protection intégrale contre l'inflation accordée pour toutes les rentes. »

Depuis sa création, le régime a connu un rendement net total annualisé de 9,7 %, au 31 décembre 2018. Également au 31 décembre 2018, le rendement net sur une période de cinq ans et de dix ans s'élevait à 8,0 % et à 10,1 %, respectivement.

Au cours de l'exercice, la volatilité du régime a été contenue comparativement à ce qu'elle aurait été avec une répartition de l'actif plus traditionnelle. La diversification du portefeuille - selon les catégories d'actif, les régions et d'autres facteurs - a permis à la caisse de surpasser son indice de référence de 1,8 %, ou 3,5 G$, ce qui démontre la valeur qu'une gestion active procure aux participants du RREO.

« Des périodes comme celles-ci montrent que la façon dont nous continuons à rééquilibrer le portefeuille pour lui conférer une plus grande stabilité porte ses fruits », a déclaré Ziad Hindo, chef des placements. En 2018, nos actifs privés ont fait la différence. Malgré un contexte plus difficile, nous avons pu conclure plusieurs transactions complexes d'envergure durant l'exercice. »

Composition détaillée de l'actif





2018

2017



Placements

nets réels à la

juste valeur (G$ CA) Composition

de l'actif %

Placements

nets réels à la

juste valeur (G$ CA) Composition

de l'actif % Actions











Cotées en bourse $ 31,6 17% $ 35,2 19% Hors bourse

33,4 18

31,9 17



65,0 35

67,1 36













Titres à revenu fixe











Obligations

58,2 31

41,4 22 Titres à taux réels

19,5 10

20,0 11



77,7 41

61,4 33













Placements sensibles à l'inflation











Marchandises

10,6 6

11,1 6 Ressources naturelles

8,1 4

6,6 3 Protection contre l'inflation

8,7 5

8,9 5



27,4 15

26,6 14













Actifs réels











Biens immobiliers

27,5 15

25,5 14 Infrastructures

17,8 9

18,7 10 Titres à taux réels

4,3 2

1,5 1



49,6 26

45,7 25













Titres de créance

15,2 8

13,6 7 Stratégies de rendement absolu

12,6 7

10,7 6 Superposition

(0,4) --

(0,3) -- Titres du marché monétaire

(59,5) (32)

(39,4) (21) Placements, montant net1 $ 187,6 100% $ 185,4 100%

1 Les placements nets s'entendent des placements moins le passif lié aux placements figurant dans les états consolidés de la situation financière au 31 décembre 2018, et excluent tous les autres actifs et passifs.

En monnaie locale, le rendement total de la caisse s'est établi à 1,3 %. Le régime investit dans 35 monnaies mondiales et dans plus de 50 pays, mais déclare son actif et son passif en dollars canadiens. En 2018, le rendement lié à l'effet de change a été de +1,5 % pour l'ensemble de la caisse, générant un gain de 2,8 G$, principalement attribuable à l'appréciation du dollar américain. L'effet positif fait suite aux effets négatifs du change en 2016 et en 2017.

Au sujet du RREO

Avec un actif net de 191,1 G$ au 31 décembre 2018, le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO) est le plus important régime de retraite s'adressant à une seule profession au Canada. Il détient un portefeuille d'actifs mondiaux et diversifiés, dont environ 80 % sont gérés à l'interne, et a réalisé un rendement net total annualisé de 9,7 % depuis sa création en 1990. Le RREO est un organisme indépendant dont le siège social est situé à Toronto. Son bureau de Hong Kong couvre la région Asie-Pacifique, tandis que son bureau de Londres couvre l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Le régime de retraite à prestations définies, qui est entièrement capitalisé, investit l'actif de la caisse et administre les rentes des 327 000 enseignants actifs et retraités de la province de l'Ontario. Pour en savoir plus, visitez otpp.com/fr et suivez-nous sur Twitter (@OtppInfo).

