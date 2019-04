Park Place Technologies rachète le prestataire de maintenance britannique MCSA Group Limited





Cette acquisition, la première de l'année 2019, renforce l'implantation de la société au Royaume-Uni

CLEVELAND, 2 avril 2019 /PRNewswire/ -- Park Place Technologies a annoncé l'acquisition de MCSA Group Limited, prestataire britannique de services et de solutions informatiques professionnels essentiels. Park Place Technologies, la plus importante société au monde d'entretien de centres de données hors garantie, se rendra acquéreur de l'ensemble des activités de MCSA pour s'agrandir davantage.

Park Place Technologies pourra s'appuyer sur le bilan incontestable de MCSA dans la prestation de services de centres de données et informatiques très variés, notamment dans ce qui constitue le coeur de métier de MCSA : maintenance de matériel, compétences en matière de revente et réputation exceptionnelle auprès des clients du secteur public. Pendant 40 ans, MCSA s'est attachée à offrir des services d'assistance (réparations sur demande et maintenance informatique) et d'administration (continuité, contrôle et gestion des opérations). La société est surtout connue pour la priorité qu'elle accorde à sa clientèle.

Suite à l'acquisition, les clients de MCSA auront accès à ParkViewtm, le service de surveillance à distance prévisionnel de Park Place Technologies. Ils bénéficieront également d'un appui renforcé sur l'ensemble du cycle de vie de leurs produits, ainsi que d'une assistance internationale multilingue 24 heures sur 24 et d'une chaîne logistique étendue. Les clients de Park Place Technologies auront accès à un plus grand nombre d'ingénieurs et à un stock de pièces plus important.

« La prestation de services et de solutions informatiques intégrés est dans l'ADN de MCSA. Elle est donc tout à fait à sa place dans la famille Park Place Technologies », déclare Chris Adams, président et PDG de Park Place Technologies. « L'expérience approfondie de MCSA dans les infrastructures de centre de données des clients est tenue en haute estime. Avec l'acquisition de MCSA, Park Place deviendra la plus grande entreprise TPM d'Europe. Nous sommes ravis d'accueillir les clients de MCSA et de leur apporter nos services plébiscités d'assistance et de maintenance proactive, tout en développant notre capacité à aider les clients actuels et à venir au Royaume-Uni ».

« Nous nous réjouissons d'intégrer la famille Park Place Technologies et de combiner nos savoir-faire et nos compétences en matière de services aux clients internationaux », déclare Roger Timms, fondateur et président de MCSA. « Il s'agit d'un mariage idéal basé sur l'excellence du service et l'assistance aux clients qui sont au coeur de la mission de nos deux sociétés. C'est le bon choix pour MCSA, pour notre équipe et pour moi-même. Nous sommes impatients de présenter à nos clients toutes les technologies de pointe et solutions de maintenance que propose Park Place Technologies, notamment ParkView tm, le service de surveillance à distance IA. »

Grâce à son expérience des serveurs, du stockage, des réseaux, et des capacités d'assistance pour infrastructures physiques et sur le cloud, MCSA propose un service de réparation sur demande multi-marques depuis 40 ans. Tous les jours de l'année, les clients disposent d'une assistance permanente pour leurs centres de données et infrastructures connexes. Tous les services proposés gagnent en automatisme et en efficacité grâce au centre d'opérations de réseau (NOC) de la société. MCSA dispose actuellement d'un centre d'opérations dans la banlieue de Londres. Ses équipes de ventes, d'assistance technique, de centres d'essai, d'entrepôts et d'administration sont disséminées dans tout le Royaume-Uni. Park Place Technologies fera l'acquisition des six bureaux MCSA du pays, dont un en Écosse.

Il s'agit de la première acquisition réalisée par Park Place Technologies en 2019. Elle fait suite à quatre acquisitions en 2018 : CMG-Nicsa en Amérique latine, Origina Technology Services en Irlande, Axentel Technologies à Singapour et Solid Systems CAD Services (SSCS) à Houston. Ces acquisitions étendent considérablement la présence internationale de Park Place Technologies et témoignent de son engagement à répondre aux besoins grandissants de sa clientèle internationale.

À propos de Park Place Technologies

Fondée en 1991, Park Place Technologies offre une alternative à l'entretien matériel hors garantie du stockage, des serveurs et des réseaux des centres de données informatiques. Grâce à un centre de contact international disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au soutien des ingénieurs les plus au fait du secteur et à une vaste gamme de services primés à l'avant-plan de l'industrie, dont ParkViewtm, Park Place Technologies permet à ses clients d'améliorer leur vélocité opérationnelle et de maximiser leur temps de disponibilité. Park Place Technologies compte plus de 15 200 clients, dont des fabricants d'équipement d'origine de premier plan. Ses services couvrent 36 000 centres de données répartis dans plus de 141 pays.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.parkplacetechnologies.com.

