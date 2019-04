iA Groupe financier annonce la retraite de Normand Pépin, vice-président exécutif et conseiller au président





QUÉBEC, le 2 avril 2019 /CNW Telbec/ - iA Groupe financier annonce que Monsieur Normand Pépin, vice-président exécutif et conseiller au président, prendra sa retraite à compter du 20 juin 2019, après plus de 46 ans de service.

M. Pépin a débuté sa carrière au sein de l'entreprise en 1973 à titre d'analyste en actuariat et a très rapidement assumé des rôles de leadership dans les secteurs des services actuariels, des TI et des régimes collectifs. Il a été responsable des secteurs de l'assurance et des rentes individuelles pendant plus de 30 ans, fonction qu'il a occupée jusqu'en 2015. Par la suite, il a dirigé le développement corporatif de l'organisation.

« Normand est reconnu à l'intérieur et à l'extérieur d'iA Groupe financier comme un bâtisseur et un architecte qui a travaillé avec dévouement au développement de notre organisation depuis les années 1980, a déclaré Denis Ricard, président et chef de la direction de iA Groupe financier. L'expansion de nos réseaux de distribution, de notre présence hors-Québec et de nos activités de gestion de patrimoine ne sont que quelques exemples des projets de transformation menés par Normand Pépin qui ont fait de notre entreprise ce qu'elle est aujourd'hui. Normand a joué un rôle de premier plan dans pratiquement toutes les acquisitions réalisées par iA Groupe financier au cours des 30 dernières années. »

M. Pépin était membre du comité de planification de iA Groupe financier, présidé par Denis Ricard, président et chef de la direction.

