TELUS Capital de risque annonce des investissements auprès d'entreprises canadiennes spécialisées en médecine de précision et en outils de diagnostic

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 02 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS Capital de risque, l'un des principaux fonds de capital de risque au Canada, a annoncé aujourd'hui avoir conclu des investissements dans trois entreprises en démarrage prometteuses spécialisées en médecine de précision et en outils de diagnostic : Acorn Biolabs , GenXys Health Systems et Vital Biosciences . Ces entreprises s'ajoutent à plus de 30 autres partenaires d'investissement actif de TELUS Capital de risque, qui, depuis 2001, a conclu plus de 70 transactions pour mener à bien son engagement : contribuer au développement de technologies novatrices en santé qui s'appuient sur la prestation de soins personnalisés et rapides pour améliorer la santé des patients au Canada et ailleurs dans le monde.

« Nos clients fournisseurs de soins de santé, pharmaciens, assureurs, employeurs et de l'industrie de la santé des cadres expriment de plus en plus la volonté d'adopter des outils évolués de diagnostic et de médecine de précision afin d'améliorer le parcours du patient, de réduire les coûts et de produire de meilleurs résultats pour les patients, affirme Richard Osborn, associé directeur, TELUS Capital de risque. En investissant dans ces jeunes entreprises et leurs équipes de direction novatrices, nous nous rapprochons de ces technologies émergentes et serons mieux en mesure de combler les besoins de nos clients lorsqu'elles deviendront accessibles à tous. »

L'entreprise de Toronto Acorn Biolabs a mis au point une trousse pour prélèvement permettant aux patients de prélever et de conserver des cellules de follicules capillaires vivantes en vue de créer leur banque génomique complète et d'avoir accès à de l'information médicale et à des traitements utilisant leurs propres cellules. Le taux de succès des thérapies émergentes est plus élevé lorsque de jeunes cellules sont employées. En permettant aux patients de conserver leurs cellules, Acorn maximise donc leurs chances de profiter d'avancées médicales futures qui pourraient leur sauver la vie. Cette entreprise a récemment obtenu un capital d'amorçage de 3,3 millions de dollars d'un consortium regroupant TELUS Capital de risque, Real Ventures et Epic Capital Management.

La Vancouvéroise GenXys offre un logiciel d'ordonnance de précision et des tests pharmacogénétiques visant à personnaliser la sélection des médicaments afin d'améliorer l'efficacité des traitements. Son logiciel s'intègre aux processus opérationnels en clinique afin de permettre l'exécution transparente d'ordonnances optimisées en fonction du génome du patient pour éviter les effets indésirables des médicaments et, au bout du compte, améliorer la prise en charge du patient. TELUS a participé au capital d'amorçage de 1,8 million de dollars de GenXys aux côtés d'importants investisseurs providentiels dans le domaine de la santé. Elle prend aussi part avec GenXys à la Supergrappe des technologies numériques afin d'améliorer l'intégration des logiciels d'ordonnance de précision aux processus en clinique.

Vital Biosciences, qui opère dans l'ombre pour l'instant en se concentrant sur l'entreprise, s'emploie à développer des produits qui combinent science de pointe, ingénierie avancée et conception intuitive afin de rendre la gestion des maladies et la surveillance de la santé accessible à tous. Elle reçoit l'appui solide de TELUS et de plusieurs fonds de capital de risque et investisseurs providentiels nord-américains et internationaux.

Les soins centrés sur le patient et fondés sur la valeur gagnent en popularité et l'accélération des avancées technologiques réduit les coûts, de sorte que le marché de la médecine de précision et des outils de diagnostic s'apprête à connaître une croissance importante. Chacune de ces trois jeunes entreprises s'attaque à un enjeu précis au sein de ce marché croissant et possède les équipes de gestion et le financement nécessaires pour devenir un chef de file dans son domaine.

Ces investissements, effectués à la suite d'autres investissements récents auprès d'entreprises du domaine de la santé, notamment Akira, League, MindBeacon et MedStack Inc, témoignent du rôle de TELUS Capital de risque à titre de chef de file dans l'écosystème de la santé au Canada.

À propos de TELUS Capital de risque

Fondé en 2001, l'organe d'investissement stratégique de TELUS Corporation (TSX : T, NYSE : TU), TELUS Capital de risque, est un des fonds de capital de risque d'entreprise les plus actifs au Canada. À ce jour, TELUS Capital de risque a investi dans plus de 70 sociétés principalement axées sur les technologies d'avant-garde, comme les technologies de la santé, l'Internet des objets, l'intelligence artificielle et la sécurité. TELUS Capital de risque est un partenaire d'investissement actif qui soutient les entreprises de son portefeuille en leur donnant accès à du mentorat, au vaste réseau de partenaires d'affaires et d'investissement de TELUS ainsi qu'à ses technologies et réseaux à large bande, en plus de faire la promotion de nouvelles solutions au sein de l'écosystème TELUS.

