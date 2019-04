MightyHive nomine Alexandre Hénault au poste de chef de marché au Québec





MONTRÉAL, 02 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- MightyHive , le leader des services-conseils dans les médias, a annoncé aujourd'hui la nomination d'Alexandre Hénault au poste de chef de marché au Québec, où il supervisera les activités de MightyHive. Alexandre Hénault apporte plus de 20 années d'expérience en adtech et martech chez plusieurs éditeurs et annonceurs au Québec. Après avoir dirigé Magnet Intell, l'un des premiers bureaux d'achats programmatiques à Montréal, il a occupé le poste de vice-président ventes numériques chez Québecor, le plus grand éditeur au Québec. De plus, Alexandre possède une grande expérience de ventes et achats médias via les plateformes programmatiques.

« Persuadés qu'il est important d'offrir un soutien local à nos clients, nous investissons dans leur réussite en leur proposant les services concrets nécessaires aux besoins de croissance dans leurs marchés respectifs », a déclaré Tessa Ohlendorf, directrice générale de MightyHive Canada. « Nous savons qu'il existe des entreprises établies et émergentes très actives au Québec et qu'une équipe francophone au sein de notre organisation sera parfaitement positionnée pour les assister. Alexandre occupera un poste très intéressant, offrant aux entreprises québécoises un soutien couvrant tous les services de média programmatique, de solutions de gestions des données, d'analyses d'affaires, d'optimisation publicitaire dynamique et d'autres domaines connexes. »

Dans son nouveau rôle, Alexandre mettra sur pied une équipe locale en mesure de supporter efficacement nos clients existants et d'offrir une expertise locale complétant les services offerts par MightyHive. Que ce soit pour offrir un soutien dans l'internalisation des achats programmatiques, le développement de solutions concrètes dans la gestion des données ou encore, pour faciliter l'utilisation de la plateforme DV360, MightyHive Montréal comblera un vide sur le marché en matière de services programmatiques à vocation régionale. Jusqu'à la fin de l'année, Alexandre travaillera avec l'ensemble de l'équipe canadienne sous la direction de Tessa Ohlendorf, en se concentrant plus particulièrement sur notre transition et notre expansion au Québec.

« Au cours des 20 dernières années, j'ai eu la chance de travailler au sein de grandes organisations et avec des clients importants qui m'ont mis au défi de créer des solutions commerciales personnalisées à leurs besoins. », a déclaré M. Hénault. « De plus, les 5 années passées comme entrepreneur m'ont également aidé à comprendre les nombreux enjeux rencontrés par un gestionnaire d'entreprise dans un univers numérique en ébullition . Je suis très heureux de rejoindre MightyHive et d'offrir sur le marché québécois une combinaison unique de services et de compétences essentielles aux entreprises en quête de réussir leur transformation numérique. »

Pour en savoir plus sur nos activités au Québec, veuillez contacter Tessa Ohlendorf ou Alexandre Hénault .

À propos de MightyHive

MightyHive offre une gamme unique et nouvelle de services-conseils dans les médias à des marques internationales et des agences de renom recherchant des résultats de marketing transformateurs dans un contexte de grands bouleversements et d'opportunités. Reconnue dans le monde pour son leadership dans les technologies avancées de marketing et de publicité, la société MightyHive offre des services-conseils de pointe au secteur des médias, couvrant notamment les activités et les besoins de formation dans les médias, la stratégie de données et les analyses. Outre son siège social à San Francisco, MightyHive dispose de bureaux à Auckland, Londres, Melbourne, New York, Singapour, Stockholm, Sydney, Tokyo et Toronto. En 2018, MightyHive a fusionné avec S4 Capital plc (SFOR.L), une entreprise de services de marketing et de publicité numériques nouvel âge/nouvelle ère, fondée par Sir Martin Sorrell.

Personne-ressource

Cassady Nordeen

Responsable des relations publiques chez MightyHive

cassady@blastpr.com

718-644-0273

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/97f2a159-8ec0-475b-92dc-45bf18047548/fr

