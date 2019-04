Centric Software célèbre ses 300 clients





En franchissant ce cap majeur, Centric renforce sa position de numéro un sur le marché du PLM.

CAMPBELL, Californie, le 2 avril 2019 /PRNewswire/ -- Centric Software, leader du marché des fournisseurs de solutions PLM (Product Lifecycle Management, ou gestion du cycle de vie des produits), célèbre la signature de son 300e client. Centric Software offre les solutions métier les plus innovantes pour permettre aux entreprises qui évoluent dans les secteurs de la mode, de la vente de détail, de la chaussure, du luxe, des loisirs de plein air et des produits de grande consommation d'atteindre leurs objectifs stratégiques et opérationnels de transformation digitale.

300 entreprises utilisent désormais Centric PLM pour accompagner leurs projets stratégiques de transformation digitale dans le but de raccourcir les délais de commercialisation, stimuler l'innovation, réduire les coûts et améliorer les marges sur les produits pour plus de 800 marques. Il s'agit d'une étape majeure dans une période de croissance passionnante pour Centric, pionnier du PLM, qui ne cesse de démontrer son engagement en faveur de l'innovation, des territoires et de nouveaux marchés.

Parmi les innovations récemment dévoilées, on peut citer le CVIP Digital Concept Board, une « sandbox » digitale qui stimule le jeu créatif et les scénarios de simulation pour les équipes de conception, de merchandising et de production/sourcing ; ou encore le CVIP Digital Buying Board, qui rationalise les sessions d'achat pour les détaillants, les distributeurs et le commerce électronique en regroupant les équipes produits et catégories, les commerçants, les acheteurs internes et les ventes sur une plateforme unique, centralisée et très visuelle. Centric a lancé la version 6.5 de sa solution phare Centric 8 PLM, qui met l'accent sur l'approvisionnement en gros volumes pour les détaillants et l'innovation 3D, et a également déployé le premier module PLM basé sur l'intelligence artificielle, Centric AI Image Search.

En 2018, 69 entreprises ont conclu un partenariat PLM avec Centric, notamment la marque de sport numéro un en Chine Li Ning, le groupe de distribution français ADEO et la marque lifestyle américaine Vineyard Vines.

Centric Software s'implante actuellement sur de nouveaux territoires, notamment au Brésil, en Inde, au Sri Lanka et en Corée du Sud. Parallèlement, l'entreprise se développe sur de nouveaux marchés pour ses solutions PLM innovantes et mobiles tels que la vente au détail multi-catégories, les cosmétiques et la décoration d'intérieur. Le partenariat stratégique de Centric avec Dassault Systèmes, annoncé en juin 2018, crée de nouvelles opportunités pour accélérer la transformation digitale des clients de Centric en utilisant l'expertise combinée des deux sociétés.

« Nous sommes ravis d'avoir choisi Centric Software pour soutenir le développement de nos prochains projets MDH à l'international, en collaboration avec toutes les unités opérationnelles, indique pour sa part Sophie Kolb, responsable marché et sponsor du projet PLM chez ADEO, le troisième plus grand détaillant mondial de bricolage. « Les possibilités de configuration de l'outil et la compréhension de notre métier qu'offre Centric nous ont confortés dans le choix de la solution et nous nous réjouissons de ce partenariat. »

« Centric C8 est suffisamment agile et intuitif pour fournir la souplesse nécessaire à notre chaîne d'approvisionnement et notre activité de e-commerce. La passion et la fiabilité des équipes Centric internationale et locale, spécialistes des secteurs de la mode et de l'habillement, forcent notre respect. Nous pensons qu'il est crucial pour les membres de l'équipe Li Ning de s'adapter rapidement à la nouvelle plateforme PLM. » Zhu Yuan Gang, directeur général de Li Ning

« Nous sommes heureux d'annoncer que 300 entreprises font confiance à Centric Software pour fournir des solutions PLM qui soutiennent leurs objectifs de transformation digitale, déclare Chris Groves, président-directeur général de Centric Software. Grâce à notre engagement en faveur l'innovation et à notre volonté implacable de répondre aux besoins des industries de la mode, de la vente au détail et des biens de consommation, nous repoussons les limites du PLM pour permettre à nos partenaires de faire ce qu'ils font le mieux : créer et vendre des produits d'exception. »

