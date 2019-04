Impacts des pesticides : adoption d'un mandat d'initiative





QUÉBEC, le 2 avril 2019 /CNW Telbec/ - La Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles a adopté à l'unanimité, le 28 mars dernier, un mandat d'initiative sur les impacts des pesticides sur la santé publique et l'environnement, sur les pratiques de remplacement innovantes disponibles et à venir dans les secteurs de l'agriculture et de l'alimentation, et ce, en reconnaissance de la compétitivité du secteur agroalimentaire québécois.

Les membres de la Commission, présidée par le député Mathieu Lemay, entendent également aborder, lors de ce mandat, la question de l'indépendance de la recherche dans les secteurs de l'agriculture et de l'alimentation et les pratiques de prescription des pesticides par des agronomes liés à l'industrie.

Vous pouvez suivre les travaux de la Commission sur le site Internet de l'Assemblée nationale à l'adresse suivante : http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/capern-42-1/index.html.

ANNEXE

La Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles

Compétences : agriculture, pêcherie, énergie, alimentation, ressources naturelles



Le président : M. Mathieu Lemay (Masson) CAQ

La vice-présidente : Mme Marie Montpetit (Maurice-Richard) PLQ

Groupe parlementaire formant le gouvernement - CAQ

Mme Suzanne Blais (Abitibi-Ouest)

M. Richard Campeau (Bourget)

M. Éric Girard (Lac-Saint-Jean)

M. Denis Tardif (Rivière-du-Loup?Témiscouata)

Mme Marie-Louise Tardif (Laviolette?Saint-Maurice)

M. François Tremblay (Dubuc)

Opposition officielle - PLQ

M. David Birnbaum (D'Arcy-McGee)

M. Enrico Ciccone (Marquette)

M. Saul Polo (Laval-des-Rapides)

Deuxième groupe d'opposition - QS

Mme Émilise Lessard-Therrien (Rouyn-Noranda?Témiscamingue)

Troisième groupe d'opposition - PQ

M. Sylvain Roy (Bonaventure)

Source :

Marc-Olivier Bédard

Secrétaire de la Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie

et des ressources naturelles

Assemblée nationale du Québec

Téléphone : 418 643-2722 | capern@assnat.qc.ca

SOURCE Assemblée nationale du Québec

Communiqué envoyé le 2 avril 2019 à 08:33 et diffusé par :