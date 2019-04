Michael Roszak entre au service d'Express Scripts Canada





MISSISSAUGA, ON, le 2 avril 2019 /CNW/ - Express Scripts Canada est heureuse d'annoncer que Michael (Mike) Roszak a accepté le poste de chef de l'exploitation. À ce titre, M. Roszak supervisera les opérations, les Services à la clientèle, le Service du marketing et des ventes ainsi que les Services cliniques.

M. Roszak compte plus de 25 années d'expérience dans notre secteur d'activité. Tout récemment, il a occupé le poste de vice-président, Développement des affaires, dans le secteur des régimes publics à Telus Santé. Il possède une vaste expérience en direction ainsi que de solides compétences en gestion de projets d'envergure stratégique dans le secteur de la gestion des régimes de soins de santé.

« Michael Roszak est la personne idéale pour diriger les opérations d'Express Scripts Canada à l'avenir », a déclaré le Dr Dorian Lo, président d'Express Scripts Canada. « Je suis certain qu'il assumera ses nouvelles fonctions avec succès. Il possède les compétences essentielles requises en matière de finances et d'exploitation pour aider Express Scripts Canada à atteindre ses objectifs au cours des prochaines années et à continuer d'offrir des services à valeur ajoutée aux clients et aux patients. »

« Depuis des années, j'admire le travail exemplaire qu'accomplit Express Scripts Canada dans le domaine de l'assurance collective », a pour sa part déclaré Michael Roszak. « Le secteur traverse une période de grands changements, et tous nos clients et patients s'attendent à ce que nous leur proposions des produits novateurs et de plus en plus performants en matière de santé. Je suis heureux de travailler avec le Dr Dorian Lo et l'équipe de direction qu'il a mise en place afin de permettre à Express Scripts Canada de relever ce défi. »

Express Scripts Canada, le plus important gestionnaire de régimes de soins de santé au pays, est reconnue comme l'une des entreprises les plus novatrices au monde. Nous comptons parmi nos clients des sociétés d'assurance de premier plan, des tiers administrateurs et des organismes gouvernementaux. Nous collaborons avec eux à l'élaboration de solutions de pointe en matière de soins de santé dans un contexte de contrôle des coûts. Express Scripts Canada fournit des services de gestion active des régimes à plus de 7 millions de Canadiens et traite plus de 100 millions de demandes de règlement d'assurance médicaments, soins dentaires et soins médicaux complémentaires. Grâce à son expertise clinique, à son approche centrée sur le patient et à ses méthodes exclusives de veille de la clientèle, Express Scripts Canada incite les participants à prendre de meilleures décisions sur le plan de leur santé et aide les promoteurs à mieux gérer et à réduire les coûts des régimes d'assurance médicaments. Express Scripts Canada est une filiale d'Express Scripts, une société de gestion des soins de santé qui propose des services novateurs, notamment en matière de médicaments et de soins médicaux, afin d'améliorer l'état de santé général de la population.

