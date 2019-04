Invitation média - La Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais vous invite au lancement des capsules éducatives mettant en vedette Léo, une marionnette présentant un trouble du spectre de l'autisme





L'initiative a pour but de contribuer à développer les compétences émotionnelles et relationnelles des jeunes, des parents et des éducateurs à l'égard des enfants autistes.

MONTRÉAL, le 2 avril 2019 /CNW Telbec/ - En 2018 au Canada, un jeune sur 66 âgé de 5 à 17 ans a été diagnostiqué de trouble du spectre de l'autisme (TSA) selon le gouvernement du Canada. Les enfants autistes connaissent une toute autre réalité et sont trois fois plus susceptibles d'être victimisés que leurs pairs ayant un développement typique.

À l'occasion du mois de l'autisme en avril et dans le cadre de sa mission de lutte contre l'intimidation, la violence et la discrimination faites aux enfants en milieu scolaire au primaire et au secondaire, La Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais vous convie le 9 avril prochain au lancement de sa nouvelle initiative en collaboration avec la Fondation Desjardins : des capsules éducatives mettant en vedette Léo, une marionnette autiste. Les capsules, accompagnées d'un guide éducatif, ont pour but de développer des environnements positifs et bienveillants pour tous. Ces outils innovateurs permettront aux parents, aux éducateurs et aux jeunes de développer leurs compétences émotionnelles et relationnelles à l'égard des jeunes qui composent avec un trouble du spectre de l'autisme.

Ainsi, vous êtes invités à visionner les premières capsules lors de la conférence de presse où seront présents de jeunes élèves de l'École Saint-Barthélemy. Nous en profiterons pour vous présenter également le livre Caillou et Sophie, une histoire sur l'autisme, une initiative de Sophie Desmarais.

En présence de : Jasmin Roy, président de la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais

Sophie Desmarais, marraine de la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais

Nancy Lee, directrice de la Fondation Desjardins

Marijo Tardif M. Sc., Orthophoniste



Sujet: Lancement des capsules éducatives mettant en vedette une marionnette présentant un trouble du spectre de l'autisme



Quand : Mardi 9 avril 2019 de 10 h 30 à 11 h

Allocutions et visionnement (accueil café et viennoiseries)



Où : École Saint-Barthélemy

7081, avenue des Érables, Montréal, H2E 2R1

