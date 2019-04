Young Living célèbre 25 ans de croissance mondiale





Young Living revient sur deux décennies et demie d'événements marquants et de succès fulgurant

LEHI, Utah, 2 avril 2019 /PRNewswire/ -- Young Living Essential Oils célèbre aujourd'hui ses 25 ans en tant que leader mondial dans le domaine des huiles essentielles. En tant que pionniers dans le domaine et première entreprise d'huiles essentielles à fêter ses 25 ans, la société ne se contente pas d'honorer son passé?; Young Living se tourne vers l'avenir avec enthousiasme. Depuis 1994, Young Living a expédié des produits dans plus de 200 pays, formulé plus de 600 produits de santé et de bien-être, offert la plus vaste gamme de produits à base d'huiles essentielles sur le marché et employé près de 4 000 personnes dans le monde. Pour l'avenir, la société Young Living est prête à réaliser son engagement 5x 5 ambitieux qui consiste à ouvrir au moins 25 nouveaux marchés mondiaux, à atteindre l'objectif de zéro déchet dans tous ses établissements à travers le monde, à développer au moins vingt-cinq fermes détenues par la société ou par des fermes partenaires, à atteindre cinq millions de foyers supplémentaires et à avoir un impact sur cinq fois plus d'enfants par le biais de la fondation The D. Gary Young, Young Living Foundation ces cinq prochaines années.

«?Il est clair que Young Living se démarque dans le secteur des huiles essentielles?», note Jared Turner, le président et directeur des opérations de Young Living. «?Notre succès ne se définit pas par un seul élément, mais plutôt par notre engagement en faveur d'un mode de vie non toxique et d'un bien-être tout au long de la vie, par notre capacité à permettre aux familles du monde entier à développer leur état d'esprit entrepreneurial et par nos contributions continues pour redonner aux communautés défavorisées. Nous continuerons à travailler sans relâche pour remplir la mission établie par notre fondateur D. Gary Young, qui vise à apporter les huiles essentielles de la plus haute qualité à chaque foyer dans le monde.?» Les consommateurs peuvent toujours acheter en toute confiance en sachant que grâce à l'engagement de qualité Seed to Seal® de Young Living, une référence incomparable et inégalée qui produit des huiles essentielles authentiques et puissantes, la qualité ne sera jamais compromise.

Mary Young, cofondatrice et PDG, déclare : «?Nous sommes extrêmement enthousiasmés par l'idée de nous tourner vers l'avenir avec imagination et créativité, de rester concentrés sur nos objectifs qui façonneront les 25 prochaines années et d'exprimer notre détermination positive en nous aidant mutuellement à atteindre notre plein potentiel.?» Forte d'une base de clients comptant 6 millions de membres et des millions de Young Living supplémentaires chaque année, l'influence et l'impact mondial de la société continueront à changer le monde?!

À propos de Young Living Essential Oils

Young Living Essential Oils, LC, située à Lehi, dans l'Utah, est le leader mondial des huiles essentielles, offrant les produits infusés d'huiles essentielles de la meilleure qualité disponible. Young Living prend son leadership du secteur très au sérieux, en établissant la norme grâce son engagement en faveur de la qualité Seed to Seal®, qui implique trois piliers essentiels : l'approvisionnement, la science et les normes. Ces principes directeurs aident Young Living à protéger la planète et à fournir des produits purs et authentiques que ses membres peuvent utiliser en toute confiance et partager avec leurs amis et leur famille. Les produits de Young Living, tous issus de fermes appartenant à la société, de fermes partenaires et de fournisseurs certifiés Seed to Seal, favorisent non seulement un mode de vie sain, mais offrent également à plus de six millions de membres dans le monde la possibilité de trouver un but et un bien-être à long terme en alignant leur travail sur leurs valeurs et passions. Pour plus d'informations, visitez YoungLiving.com , suivez @younglivingeo sur Twitter ou aimez-nous sur Facebook.

Contact presse

Pour les demandes de renseignements pour la presse, veuillez contacter prinquiries@youngliving.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/844564/25YearsYoung_2019.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/323110/Young_Living_Essential_Oils_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 2 avril 2019 à 08:00 et diffusé par :