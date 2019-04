/R E P R I S E -- Avis aux médias - L'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario émet une recommandation pour favoriser la santé mentale des élèves/





Un élève sur cinq fait face à un problème de santé mentale

HAMILTON, ON, le 29 mars 2019 /CNW/ - L'organisme de réglementation des enseignantes et enseignants de l'Ontario prodigue des conseils professionnels à ses 235 000 membres sur la façon d'appuyer les élèves ayant des problèmes de santé mentale.

Le pourcentage d'élèves touchés par la maladie mentale est non négligeable :

Soixante-dix pour cent des problèmes de santé mentale se manifestent durant l'enfance ou l'adolescence.

Environ 1,2 million d'enfants et de jeunes souffrent de maladie mentale. Toutefois, moins de 20 % d'entre eux reçoivent un traitement approprié.

Au Canada , le suicide représente 24 % de tous les décès chez les personnes âgées de 15 à 24 ans. Il s'agit de la deuxième cause de décès chez les adolescents.

Pour favoriser le dialogue, l'Ordre organisera des présentations et des tables rondes réunissant des représentantes et représentants de conseils scolaires, des élèves, la Dre Amy Cheung du Sunnybrook Health Sciences Centre (Centre des sciences de la santé Sunnybrook) et des experts du domaine de la santé mentale.

Le communiqué de presse, la recommandation professionnelle et le document d'information sont affichés sur notre site web à oeeo.ca.

Date : Le mardi 2 avril 2019 Heure : De 9 h à 11 h. Entrevues avec les médias de 11 h à midi. Lieu : Courtyard by Marriott - Salle Hamilton / 1224 Upper James Street

L'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario a pour mandat de régir et de réglementer la profession enseignante dans l'intérêt du public. Nous fixons des normes d'exercice et de déontologie, menons des audiences disciplinaires et agréons des programmes de formation à l'enseignement pour nos quelque 235 000 membres travaillant au sein d'écoles et d'établissements financés par les fonds publics de la province. Nous sommes l'organisme d'autoréglementation comptant le plus de membres au Canada.

