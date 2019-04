Un vétéran de la politique fédérale se joint à l'équipe Affaires publiques du bureau d'Ottawa de Hill+Knowlton Stratégies





OTTAWA, le 2 avril 2019 /CNW/ - Le bureau d'Ottawa de Hill+Knowlton Stratégies est heureux d'annoncer que Chris Lalande se joint à son équipe Affaires publiques à titre de directeur de comptes en chef principal. Cette nomination entre en vigueur immédiatement.

M. Lalande a travaillé en politique et y a fait du bénévolat pendant plus de trente ans. Il est un gestionnaire, un communicateur et un stratège politique polyvalent. Jusqu'à tout récemment, il occupait le poste de chef du personnel d'un député actif membre du Parti libéral. Auparavant, il a travaillé pendant près de dix ans avec deux ministres influents du gouvernement du Nunavut.

« La vaste expérience politique de M. Lalande, combinée à de nombreuses années où il a agi à titre de conseiller auprès de législateurs, de cadres supérieurs, de représentants des gouvernements, de communautés autochtones et de clients commerciaux, constitue un atout inestimable pour nos clients, a déclaré Jackie Choquette, vice-présidente et chef de l'équipe Affaires publiques, Ottawa. Sa vaste connaissance du Nord et sa grande expérience de campagne seront des atouts précieux pour notre solide équipe Affaires publiques. Nous sommes ravis de l'accueillir parmi nous. »

« Hill+Knowlton Stratégies est un chef de file dans le secteur des affaires publiques, et je me réjouis d'avoir l'occasion de me joindre à une équipe pour laquelle je voue un énorme respect, a affirmé Chris Lalande. Je suis impatient de mettre mon expérience et mes relations au service de nos clients. »

M. Lalande possède une expérience de longue date au sein du Parti libéral du Canada. Il a soutenu des campagnes populaires et agi à titre de coprésident de campagnes nationales du Parti libéral au cours des élections fédérales de 2004, 2006 et 2008. Il est un conseiller respecté au sein du parti, par le premier ministre comme par les candidats à l'investiture locaux.

Il est bilingue et a étudié les sciences politiques à l'Université d'Ottawa.

