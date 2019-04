KPMG accueille la première conférence sur la technologie du sport





Les leaders du monde du sport, de la technologie et des affaires exposent les tendances technologiques en voie de transformer les athlètes, l'expérience des amateurs et les sports électroniques

TORONTO, le 2 avril 2019 /CNW/ - KPMG au Canada a le plaisir d'accueillir la première conférence de la Série mondiale sur la technologie du sport et ses innovations futures Future Innovation SportsTech (FIST) à Toronto le 5 avril 2019. Dans le cadre d'une tournée mondiale dans cinq villes, la conférence de la Série mondiale rassemble des experts du secteur sportif afin d'explorer en quoi la technologie est en voie de transformer l'industrie du sport au Canada et à l'échelle internationale.

« Le monde du sport évolue rapidement et la technologie façonne son avenir, affirme Benjie Thomas, associé directeur canadien, Services-conseils de KPMG. Les avancées technologiques associées à la chaîne de bloc, à l'IA, à la 5G, à la réalité virtuelle immersive, à l'Internet des objets sont en voie de transformer l'industrie du sport, notamment les méthodes d'entraînement des athlètes, les interactions des amateurs avec leurs équipes favorites et la croissance des sports électroniques. La conférence explorera l'évolution de l'expérience sportive du point de vue de l'athlète, de l'amateur et du joueur de jeu vidéo. »

QUOI : Conférence et exposition sur l'innovation dans les sports

Une conférence et une exposition d'une journée entière réunissant des conférenciers vedettes à l'avant-garde du sport. Présentation et compétition de jeunes pousses axées sur la technologie du sport

QUI : Des intervenants de premier plan du monde du sport au Canada et à l'échelle internationale parleront des innovations et des tendances qui remodèlent l'industrie du sport. Parmi les conférenciers figurent :

Antonio Davis , ancien joueur de la NBA (Raptors) et directeur de la National Basketball Association Foundation

, ancien joueur de la NBA (Raptors) et directeur de la National Basketball Association Foundation Mike Shapiro , directeur de l'innovation, Ligue majeure de baseball

, directeur de l'innovation, Ligue majeure de baseball Sumit Arora , directeur principal, Stratégie et innovation, MLSE

, directeur principal, Stratégie et innovation, MLSE Courtney Jeffries , vice-présidente directrice, Sports, divertissement et tourisme, Satisfi Labs

, vice-présidente directrice, Sports, divertissement et tourisme, Satisfi Labs Benjie Thomas, associé directeur canadien des Services-conseils, de KPMG

OÙ : Bureau de KPMG au Bay Adelaide Centre, 333 Bay Street, Suite 4600, Toronto (Ontario) M5H 2S5

QUAND : Le vendredi 5 avril 2019 de 8 h 30 à 17 h

Pour vous inscrire à la conférence ou organiser des entrevues avec Benjie Thomas ou des participants de la conférence, veuillez envoyer un courriel à Nancy White à nancywhite@kpmg.ca ou lui téléphoner au 416-876-1400.

À propos de KPMG au Canada

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., cabinet d'audit, de fiscalité et de services-conseils (kpmg.ca/fr) et société canadienne à responsabilité limitée constituée en vertu des lois de l'Ontario, est le cabinet canadien membre de KPMG International Cooperative (« KPMG International »). kmpg.ca Les cabinets membres de KPMG comptent 207 000 professionnels dans 153 pays et territoires. Les cabinets indépendants membres du réseau KPMG sont affiliés à KPMG International, entité suisse. Chaque cabinet membre est une personne morale distincte et indépendante, et se décrit comme tel.

SOURCE KPMG LLP

Communiqué envoyé le 2 avril 2019 à 08:00 et diffusé par :