WeDo Technologies annonce ses résultats pour l'exercice 2018





WASHINGTON, 2 avril 2019 /PRNewswire/ -- WeDo Technologies, leader mondial de l'assurance des revenus et de la gestion de la fraude, continue de renforcer sa position sur le marché des solutions logicielles de gestion du risque suite à un exercice 2018 brillant, qui a vu l'acquisition de nouveaux clients, la croissance du portefeuille de produits, la progression de son implantation internationale et l'ouverture de nouveaux segments.

Temps forts financiers de l'exercice 2018 :

Stabilité à ~50 % des recettes ordinaires par rapport au revenu total

Commandes en hausse et dépassant les 60 millions ?, notamment une croissance de 14 % des services gérés

Carnet de commandes s'élevant à 42,8 millions ?, soit une augmentation de 9 % par rapport à 2017

Forte croissance du BAIIDA d'une année sur l'autre

Temps forts opérationnels de l'exercice 2018 :

Expansion de la base clients avec 12 nouveaux clients en Europe , au Moyen-Orient et en Afrique (MOA), en Amérique du Nord, dans la région Asie-Pacifique (APAC) et en Amérique du Sud

, au Moyen-Orient et en Afrique (MOA), en Amérique du Nord, dans la région Asie-Pacifique (APAC) et en Amérique du Sud Présence accrue sur le marché des télécommunications et simultanément croissance de l'implantation dans les secteurs de l'énergie, du commerce de détail, de la banque, de l'assurance et de la santé

Lancement de RAID 8.0 avec de nouveaux modules de produits intégrant IA, apprentissage-machine et fonctionnalités d'analyse évoluées

Mise en production de nouvelles installations de RAID.Cloud, la solution SaaS cloud native

Annonce d'un accord avec Amazon Web Services

Fournisseur à suivre de Gartner dans son rapport sur la gestion de la fraude PSC

de Gartner dans son rapport sur la gestion de la fraude PSC Prix du leadership sur le marché de l'assurance financière attribué par Frost & Sullivan

Rui Paiva, PDG de WeDo Technologies, indique :

« 2018 a été une année exceptionnelle pour WeDo à tout point de vue. Notre démarche privilégiant l'investissement dans notre portefeuille de produits et l'innovation a trouvé un écho auprès de grands prestataires internationaux des communications, de l'énergie, du commerce de détail, de la banque, de l'assurance et de la santé.

« Je me félicite particulièrement de l'ampleur que prend notre solution SaaS RAID.Cloud sur le marché, signe de l'adhésion croissante aux offres cloud des PSC. Nous nous efforçons de répondre aux attentes de nos clients et partenaires, et je tiens à les remercier de la confiance qu'ils nous accordent chaque jour. Je remercie également l'équipe internationale de WeDo qui contribue à la réussite de nos clients et au renforcement de notre position de leader sur le marché. »

Les solutions de gestion du risque de WeDo, recouvrant la gestion de la fraude, l'assurance des revenus et l'assurance commerciale, forment un ensemble complet d'outils qui appuient les stratégies de transformation numérique des PSC qui se préparent pour la 5G et l'IdO. Outre ses fonctionnalités d'apprentissage-machine et d'IA, RAID Risk Management est également une plateforme sur site ou cloud qui offre aux PSC et aux prestataires de services de premier ordre une évolutivité et une polyvalence inégalées.

À propos de WeDo Technologies

Fondée en 2001, WeDo Technologies est le leader du marché des solutions logicielles d'assurance des revenus et de gestion de la fraude destinées aux organisations de télécommunications, de médias et de technologies du monde entier.

WeDo Technologies propose des logiciels de gestion du risque et de l'entreprise, ainsi que des conseils et des analyses spécialisés dans plus de 105 pays, grâce à un réseau d'au moins 600 experts hautement qualifiés présents en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine, en Afrique, au Moyen-Orient et dans la région Asie-Pacifique.

Les solutions de gestion du risque de WeDo Technologies analysent de gros volumes de données afin d'assurer le suivi et le contrôle des processus de protection des revenus et de réduction des risques. Les solutions de gestion des entreprises, quant à elles, automatisent et optimisent de nombreux processus commerciaux, tels que la rémunération incitative, les recouvrements et la gestion de l'itinérance.

Avec plus de 200 clients, notamment des sociétés parmi les plus importantes au monde, WeDo Technologies est reconnue depuis longtemps comme un innovateur permanent assurant le succès de ses clients en les accompagnant dans leur transformation.

WeDo Technologies. Know The Unknown .

www.wedotechnologies.com

Contacts

QUEXOR GROUP INC.

Barbara Henris

bhenris@quexor.com

Port. : +1-(703)-470-9446

WeDo Technologies

Sara Machado - Responsable de la communication marketing

sara.machado@wedotechnologies.com

Tél. +351-210-111-400

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/460947/WeDo_Technologies_Logo.jpg

