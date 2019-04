Les clients sont prêts à « saisir le potentiel » de la révolution numérique avec le lancement de Sage Business Cloud Enterprise Management V12





DUBAÏ, Émirats Arabes Unis, 02 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sage (FTSE: SGE), le chef de file des solutions de gestion d'entreprise en ligne, a annoncé aujourd'hui le lancement de Sage Business Cloud Enterprise Management V12, sa solution personnalisable et intuitive de Sage, destinée aux entreprises à forte croissance.



Les clients d'entreprises axées sur les produits ayant à maintenir en activité des opérations essentielles, notamment en fabrication, distribution et agriculture, pourront maintenant faire ce qui suit :

Choisir comment utiliser la solution, en fonction de leurs besoins pour le déploiement en nuage, hybride ou sur site

Sélectionner des interfaces réactives et basées sur le rôle qui présentent un flux de travaux, des données et une analyse personnalisables par rôle professionnel

Intégrer des applis tierces sur mesure pour étendre la fonctionnalité d'Enterprise Management avec de nouvelles interfaces API ouvertes

Étant donné que les industries de fabrication et de chaîne logistique adoptent de plus en plus la technologie numérique, la quatrième révolution industrielle force donc les entreprises à revoir la façon dont elles connectent les produits aux processus.

La plus récente version d'Enterprise Management permet aux clients de choisir une solution développée pour leur industrie, hébergée dans le nuage, sur site ou en modèle hybride. Par conséquent, cela leur permet d'utiliser la technologie pour améliorer les normes, stimuler la production et renforcer la visibilité de toutes leurs opérations.

Rob Sinfield, V.-P., Enterprise Management, Sage a déclaré « La technologie vient modifier la façon dont ces importantes industries fonctionnent, en leur offrant une occasion énorme à saisir, mais accompagnée d'une complexité croissante. Notre mission consiste à aider nos clients à saisir le potentiel de cette révolution numérique en présentant un choix accru, de même qu'une efficacité et des perspectives majeures. Enterprise Management est la solution complète pour les clients qui souhaitent combiner les produits et les processus, et notre plate-forme ouverte signifie que la fonctionnalité ne fera que s'intensifier et les possibilités pour les clients continueront de s'accroître. »

Le plus récent lancement de Sage Business Cloud Enterprise Management offre ce qui suit aux clients :



Nouvelles options de services infonuagiques pour bénéficier d'une plus grande flexibilité

Enterprise Management accroît la présence de Sage Business Cloud en présentant de nouveaux services infonuagiques. Il offre ainsi des options de choix pour toutes les entreprises, peu importe leur complexité ou leur taille.

Les services infonuagiques d'Enterprise Management comportent maintenant une sélection d'options de déploiement sur Nuage privé (organisation unique) ou Nuage public (multiples organisations) qui vous permet de personnaliser et d'utiliser des modules d'extension. Cependant, les clients qui ne souhaitent pas travailler dans le nuage, Enterprise Management peut alors être déployé en tant qu'hébergé ou sur site.

Une nouvelle interface utilisateur réactive offre une plate-forme pour favoriser l'expansion d'entreprise

Dorénavant réalisée par une navigation remodelée et intuitive et un cadre de conception réactif, Enterprise Management permet aux utilisateurs de travailler en continu avec tous les appareils et facilite l'accès aux données et le traitement des demandes. Les utilisateurs d'Enterprise Management peuvent, entre autres :

Rationaliser les flux de travaux pour accélérer la gestion de l'entreprise, et ce, à partir de l'approvisionnement à la fabrication, l'inventaire, les ventes, le service clientèle et les rapports financiers

pour accélérer la gestion de l'entreprise, et ce, à partir de l'approvisionnement à la fabrication, l'inventaire, les ventes, le service clientèle et les rapports financiers Fournir des informations pertinentes personnalisées en temps réel grâce à l'accès aux tableaux de bord en ligne, personnalisés pour des rôles professionnels spécifiques au sein de l'entreprise, afin de suivre la performance et d'alerter l'utilisateur des anomalies ayant un impact sur l'entreprise

grâce à l'accès aux tableaux de bord en ligne, personnalisés pour des rôles professionnels spécifiques au sein de l'entreprise, afin de suivre la performance et d'alerter l'utilisateur des anomalies ayant un impact sur l'entreprise Créer des tableaux indicateurs personnalisables pour les rôles professionnels individuels au sein de l'entreprise et parcourir la piste d'audit pour gérer les risques

Un écosystème ouvert

Réalisé par API et conçu pour rationaliser les intégrations avec les solutions de l'industrie, les développeurs et les clients peuvent désormais intégrer les applications tierces dans la solution, afin d'automatiser davantage le processus et les connexions.

Deux nouveaux cadres de requête sont inclus pour Sage Business Cloud Enterprise Management API - Graph QL et Sage Data Integration API. Cette technologie peut raccourcir les temps d'intégration à deux jours seulement et prendre en charge les utilisateurs finals pour rationaliser les processus, minimiser les doubles et réduire les erreurs.

Par exemple, en travaillant avec un partenaire commercial de Sage, un client de Datel, Jupiter Group ? Sage utilise Enterprise Management pour explorer les possibilités d'offrir aux clients finals une visibilité de la chaîne logistique à l'aide de Blockchain. Cette innovation conjointe permet aux clients de voir tout le parcours du produit, de la semence à la tablette, leur donnant ainsi une visibilité complète de la chaîne logistique.

Yvonne Tweddle, Directrice de Jupiter Group a affirmé « Nous sommes tout simplement emballés par les possibilités de Sage Business Cloud Enterprise Management V12. Développer la provenance de l'agroalimentaire est un domaine de ERP qui nous passionne, car chaque produit a son histoire. En utilisant la technologie de Blockchain pour assurer la transparence de la chaîne logistique, nous pouvons permettre aux consommateurs de choisir un produit qu'ils connaissent et font confiance. Sage et Datel nous aident à animer cette passion avec Sage Business Cloud Enterprise Management ».

Pour en découvrir davantage sur les innovations opérationnelles supplémentaires incluses dans le déploiement d'Enterprise Management, rendez-vous à Sage Business Cloud Enterprise Management.

Contact des médias :

Betty Tian

Sage

Bureau : 604-207-3611

Betty.Tian@Sage.com

À propos de Sage

Sage (FTSE : Sage (FTSE:SGE) est le chef de file mondial du marché de la technologie qui aide les entreprises de toutes tailles à gérer tout, par exemple, des finances aux ressources humaines ? peu importe qu'il s'agisse d'entreprises en démarrage ou d'entreprises en développement. Nous le faisons à l'aide de Sage Business Cloud - la seule et unique solution de gestion d'entreprise que les clients auront besoin, comprenant la comptabilité, les rapports financiers, Sage Intacct, Enterprise Management, People & Payroll, ainsi que les paiements et les services bancaires.



Notre mission consiste à libérer les entrepreneurs du fardeau administratif, afin qu'ils puissent consacrer plus de temps à faire ce qu'ils aiment. Nous le faisons quotidiennement pour trois millions de clients de 23 pays, en s'appuyant sur l'expertise de nos 13 000 collègues et d'un vaste réseau de comptables et partenaires. Nous sommes déterminés de mener à bien nos activités et d'apporter une contribution à nos communautés par le biais de Sage Foundation.



Découvrez-en davantage à http://www.sage.com/ca /.

Communiqué envoyé le 2 avril 2019 à 08:05 et diffusé par :