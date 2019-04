TSO3 annonce des changements à son conseil d'administration





QUÉBEC et MYRTLE BEACH, SC, le 2 avril 2019 /CNW Telbec/ - TSO 3 inc. (TSX: TOS) (« TSO 3 » ou la « Société »), une société innovatrice du domaine de la technologie de stérilisation des dispositifs médicaux dans les établissements de santé, a annoncé aujourd'hui la nomination de Sara Elford au conseil d'administration de la Société ainsi que la démission de Douglas Dieter.

Mme Elford a eu une longue et fructueuse carrière au sein des marchés financiers canadiens. De 1998 à 2015, elle était analyste de recherche sur les actions de vente auprès de Corporation Canaccord Genuity et responsable de la durabilité et des situations spéciales, où elle était constamment notée par Brendan Wood International; elle a également obtenu un bon nombre de prix StarMine pour le choix d'actions. Auparavant, elle a occupé des postes chez Brink, Hudson & Lefevre et CIBC Wood Gundy à Vancouver et a commencé sa carrière à New York chez Kidder Peabody & Co en tant qu'analyste en placements bancaires. Mme Elford met à contribution désormais ses compétences et son expérience en qualité d'investisseur, de conseillère stratégique et d'administratrice de sociétés. Elle siège actuellement aux conseils de BioSyent Inc., de Carmanah Technologies Corporation et d'Hydrogenics Corporation et, auparavant, elle a été administratrice chez Pure Technologies. Elle est analyste financière agréée (CFA) et est diplômée de l'Université Bishop's avec un majeure en finance et une mineure en économie.

« Nous sommes heureux d'accueillir Sara au sein de notre conseil d'administration », a commenté Dre Linda Rosenstock, présidente du conseil de TSO 3 . « Sa réputation sur les marchés financiers, sa connaissance intime de la Société et ses relations d'affaires de longue date avec un bon nombre de nos actionnaires apporteront une valeur supplémentaire aux membres indépendants du conseil d'administration de TSO 3 et à notre équipe de direction. »

La Société a également annoncé que Douglas Dieter a remis sa démission à titre de membre du conseil d'administration. Le conseil tient à lui exprimer ses remerciements pour sa contribution à la Société.

À propos de TSO 3

TSO 3 a été fondée en 1998 et ses activités comprennent la vente, la production, l'entretien, la recherche et le développement, et l'octroi de licences de procédés de stérilisation ainsi que les accessoires et produits consommables connexes pour les instruments médicaux sensibles à la chaleur. La société conçoit des produits pour les centres de stérilisation en milieu hospitalier qui offrent une solution de remplacement avantageuse aux autres méthodes de stérilisation à basse température couramment utilisées dans les hôpitaux. TSO 3 offre aussi des services d'entretien des équipements de stérilisation et des tests de compatibilité des instruments médicaux avec ces mêmes procédés. Pour plus d'information concernant TSO 3 , visitez le site Web de la Société à l'adresse www.tso3.com.

SOURCE TSO3 inc.

Communiqué envoyé le 2 avril 2019 à 07:30 et diffusé par :