SAI Global finalise son acquisition de BWise® auprès de Nasdaq





Cette acquisition donne naissance à l'une des plus grandes sociétés de logiciels de gestion des risques et de formation sur l'éthique et modifie le paysage du secteur de la gestion intégrée des risques (Integrated Risk Management, IRM)

CHICAGO, 2 avril 2019 /PRNewswire/ -- SAI Global, chef de file reconnu des solutions de gestion intégrée du risque (IRM) , a annoncé aujourd'hui la finalisation de son acquisition de BWise® auprès de Nasdaq, Inc. (Nasdaq : NDAQ), devenant par cette occasion l'une des plus grandes entreprises spécialisées dans la gestion des risques et la formation sur l'éthique du monde.

À compter d'aujourd'hui, la combinaison de la plateforme primée de gestion des risques, d'audit interne et de conformité réglementaire de BWise avec la solution de gestion des risques et de la conformité SAI360 de SAI Global constituera l'approche intégrée la plus complète du marché en matière de gestion des risques.

« Il s'agit d'un cap important qui marque le passage à l'étape suivante dans la feuille de route de SAI Global pour se développer : étendre notre présence mondiale, nous rapprocher de nos clients du secteur des services financiers et fournir à grande échelle des capacités logicielles de premier ordre en matière d'audit interne et de gestion de la conformité réglementaire », a déclaré Peter Granat, PDG de SAI Global. « Nous sommes ravis d'accueillir officiellement l'équipe de BWise et impatients de mettre à profit leurs capacités et de leur expertise approfondie du secteur pour accélérer l'innovation. »

Avec l'acquisition de BWise, les solutions et services de SAI Global sont en meilleure position pour aider les clients à naviguer dans le paysage actuel des risques financiers, réglementaires, numériques et opérationnels grâce une approche intégrée. Dans le cadre de la gestion des risques, les entreprises constituent désormais des équipes spécialisées réunissant autour d'une même table le directeur de la gestion des risques, le directeur de la conformité d'entreprise, le conseil, le directeur des audits internes, le directeur des contrôles internes, le directeur financier, le directeur de la sécurité des informations et le directeur de la protection des données.

BWise sera progressivement intégrée à la plateforme de gestion des risques SAI360 et permettra aux clients de profiter des avantages suivants :

À partir d'aujourd'hui, le catalogue de solutions de gestion du risque et de conformité de SAI Global sera présenté aux clients de BWise, y compris son contenu pédagogique lié à l'éthique et la conformité, un contenu qui aide les entreprises à développer et à mettre en place de façon durable une culture axée sur la connaissance des risques et la conformité.

Afin d'être assistés dans leurs initiatives liées aux risques, aux audits et à la conformité, les clients auront désormais accès à un vaste réseau mondial de services et d'équipes de soutien oeuvrant dans plus de 50 bureaux répartis dans 28 pays sur les six continents.

Les clients verront augmenter les investissements de recherche et développement portant sur la technologie primée de BWise, qui deviendra partie intégrante de la stratégie globale de la plateforme de risque SAI360.

Avec l'acquisition de Strategic BCP par SAI Global en août 2018, les clients peuvent désormais s'appuyer sur des logiciels et une expertise lorsqu'ils développent des programmes de résilience d'entreprise pour protéger la marque et la réputation d'une entreprise.

Le 11 février, SAI Global a annoncé son intention d'acquérir BWise, un leader reconnu dans les logiciels d'audit interne, de gestion de la conformité réglementaire et de gestion des risques opérationnels. Initialement créée aux Pays-Bas en 1994, BWise est devenue un leader des logiciels de GRC (gouvernance, gestion des risques et conformité) pour entreprises offrant des capacités d'audit interne, de gestion de la conformité réglementaire et de gestion des risques opérationnels. Les conditions de cette transaction sont confidentielles.

« Le secteur évolue rapidement et il est de plus en plus important pour les entreprises de s'adapter et de réagir rapidement aux menaces, qu'elles soient visibles ou non », a déclaré Jonathan Deeks, PDG de BWise, qui rendra compte à Peter Granat dans le cadre de cette acquisition. « Nous avons trouvé en SAI Global un excellent partenaire stratégique et toute notre attention se porte sur la plus grande capacité d'innovation et le plus grand soutien que cette collaboration nous permettra d'offrir à nos clients. »

À propos de SAI Global

Nous aidons les entreprises à gérer les risques de façon proactive afin d'établir la confiance et d'atteindre l'excellence, la croissance et la durabilité de leurs activités. Nos solutions de gestion intégrée des risques sont une combinaison de capacités, de services et d'offres de conseil de premier ordre qui couvrent tout le cycle de vie des risques et permettent aux entreprises de se concentrer sur d'autres activités. Ensemble, ces outils et ces connaissances permettent aux clients de développer une vision intégrée des risques. Pour voir nos outils à l'oeuvre, demandez une démonstration gratuite.

Notre portée est mondiale et nous sommes présents en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, dans les Amériques, en Asie et dans le Pacifique. Pour de plus amples informations, consultez www.saiglobal.com .

