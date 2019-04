Groupe Atis a le plaisir d'annoncer la nomination de Benoit Alain à titre de nouveau président et chef de la direction





MONTRÉAL, le 2 avril 2019 /CNW Telbec/ - Gérard Geoffrion, président du conseil d'administration de Groupe Atis, est très heureux d'annoncer la nomination de Benoit Alain à titre de président et chef de la direction de Groupe Atis.

Monsieur Alain est un exécutif accompli avec une vaste expérience en gestion commerciale, opérationnelle et financière dans le secteur manufacturier. Il a été vice-président exécutif chez Cascades où il a récemment dirigé la division Cascades PRO, spécialisée dans la fabrication et la distribution de produits pour le marché hors-foyer en Amérique du Nord. Auparavant vice-président, finance et administration chez Cascades Groupe Tissu, et antérieurement vice-président et chef de la direction financière chez ArcelorMittal, monsieur Alain présente une impressionnante feuille de route dans le développement des affaires et la direction stratégique d'équipes de ventes et marketing, d'opérations, de finances et au niveau de toute la chaîne d'approvisionnement.

Membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec et Administrateur de sociétés certifié, monsieur Alain dirigera toutes les fonctions de Groupe Atis dans le but d'atteindre et de dépasser les objectifs globaux de l'entreprise et de redéfinir sa stratégie de croissance.

Monsieur Alain succède ainsi à Robert Doyon, qui a annoncé en juin 2018 sa retraite à titre de président et investisseur de Groupe Atis, au terme d'un mandat de quinze années aux cours desquelles Groupe Atis s'est distingué par son positionnement comme chef de file canadien de l'industrie des portes et fenêtres grâce à la réalisation d'acquisitions et leur intégration stratégique au sein du Groupe.

« Nous souhaitons remercier sincèrement Robert Doyon pour sa grande contribution au sein de Groupe Atis à titre de président et chef de la direction depuis 2004. Son leadership a donné naissance et permis la croissance d'une compagnie unique au Canada dans le domaine des portes et fenêtres, présente dans tous les segments de marchés résidentiels et commerciaux. L'expertise de Benoit Alain dans le développement des affaires et les transformations organisationnelles stratégiques permettra de faire passer Groupe Atis et son équipe au prochain niveau », a déclaré Gérard Geoffrion, président du conseil d'administration.

À propos de Groupe Atis

Groupe Atis inc. est l'un des plus importants fabricants de portes et fenêtres au Canada avec 9 usines, plus de 30 magasins, 1400 employés et des revenus d'environ 200 millions de dollars. Le Groupe fabrique, distribue et commercialise une gamme complète de portes, de fenêtres et de produits à haut rendement énergétique pour les marchés de la construction et de la rénovation résidentielle et commerciale par l'entremise de ses divisions affiliées, notamment Allsco, Altek, Alweather, Atis Portes et Fenêtres, Extrusion SP, Laflamme, SDI, Vinylbilt Windows & Doors, et Vitrerie Lévis.

