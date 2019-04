Lightspeed annonce la clôture de nouvelles facilités de crédit avec CIBC





MONTRÉAL, le 2 avril 2019 /CNW Telbec/ - Lightspeed POS Inc. (« Lightspeed » ou la « Société ») (TSX: LSPD) a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu des nouvelles facilités de crédit avec la Banque Canadienne Impériale de Commerce (« CIBC »), qui comprennent une facilité de crédit d'exploitation renouvelable à vue de 25 millions de dollars (la « Facilité de crédit renouvelable ») et un prêt à terme conditionnel d'acquisition de 30 millions de dollars (la « Facilité d'acquisition, désignée, conjointement avec la Facilité de crédit renouvelable, les « Nouvelles facilités de crédit »). Les Nouvelles facilités de crédit remplacent la ligne de crédit de fonds de roulement de 15 millions de dollars antérieurement consentie à la Société par Silicon Valley Bank. La Facilité d'acquisition sera disponible pour prélèvement pendant au plus 24 mois et viendra à échéance 60 mois suivant son prélèvement initial. Dans son prospectus avec supplément - RFPV daté du 7 mars 2019, Lightspeed a divulgué qu'elle a conclu avec CIBC une liste de conditions non contraignantes portant sur les Nouvelles facilités de crédit en date du 14 février 2019.

À propos de Lightspeed

Lightspeed, dont le siège est situé à Montréal, au Canada, offre une plateforme conviviale et omnicanale qui facilite le commerce. La plateforme logicielle de la Société fournit à ses clients les fonctionnalités essentielles dont ils ont besoin pour échanger avec les consommateurs, gérer leurs opérations, accepter les paiements et faire croître leur entreprise. Lightspeed exerce ses activités à l'échelle mondiale dans une centaine de pays et permet aux petites et moyennes entreprises à établissements uniques ou multiples d'affronter la concurrence dans un marché omnicanal en s'adressant aux consommateurs par le biais des canaux en ligne, mobiles, sociaux et physiques. Depuis sa fondation en 2005, la Société a pris de l'essor et compte aujourd'hui environ 700 employés dans des bureaux situés au Canada, aux États Unis, en Europe et en Australie.

Information prospective

Le présent communiqué pourrait contenir de l'information prospective. L'information prospective comprend de l'information de nature prédictive, qui dépend ou fait référence à des événements futurs et qui se reconnaît à l'emploi d'expressions comme « va », « prévoit », « anticipe », « envisage », « planifie », « croit », « estime » ou d'autres expressions semblables concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Ces informations sont fondées sur les attentes actuelles de la direction de la Société et supposent de manière inhérente plusieurs risques et incertitudes, connus et inconnus, incluant des facteurs économiques. Un nombre de risques, incertitudes et autres facteurs peuvent causer une différence importante entre les résultats actuels et les informations prospectives contenues dans ce communiqué incluant, notamment, ceux identifiés dans la section « Facteurs de risque » du prospectus avec supplément - RFPV de la Société daté du 7 mars 2019, dont copie est disponible sur le site web de SEDAR au www.sedar.com sous le profil de la Société. Les informations prospectives contenues dans ce communiqué ne sont pas des garanties de performance future et, bien que ces informations prospectives soient fondées sur certaines présomptions considérées raisonnables par la Société, les événements et résultats actuels pourraient différer de manière importante de ceux exprimés ou supposés par les informations prospectives fournies par la Société. Les lecteurs sont mis en garde de considérer ces facteurs, ainsi que d'autres, de manière attentive lors de la prise d'une décision concernant la Société et de ne pas se fier indument sur des informations prospectives. Sauf tel que requis expressément par les lois applicables, Lightspeed n'assume aucune obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser toute information prospective, en raison de nouvelles informations, événements futurs ou autrement.

SOURCE Lightspeed POS Inc.

