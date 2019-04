Le système de Soutien au Comportement Positif (SCP) implanté dans deux nouvelles commissions scolaires





QUÉBEC, le 2 avril 2019 /CNW Telbec/ - L'Université TÉLUQ et les commissions scolaires de la Capitale à Québec et celle des Affluents à Repentigny ont signé des conventions de recherche de 198 000 $. Ce montant servira à implanter le système le Soutien au Comportement Positif (SCP) dans deux écoles de chacune de ces commissions scolaires au cours de l'année scolaire 2018-2019, et ce, sous la direction du professeur Steve Bissonnette, du Département Éducation.

Le SCP permet une meilleure gestion des comportements dans les écoles afin de créer un milieu propice à l'enseignement et aux apprentissages.

« L'Université TÉLUQ tient à souligner la richesse de l'expertise du professeur Bissonnette en intervention en milieu scolaire. Avant son arrivée au sein de notre établissement en 2012, il a travaillé pendant plus de 25 ans auprès des élèves en difficulté et du personnel scolaire dans bon nombre d'écoles primaires et secondaires, ainsi qu'en centres jeunesse », a mentionné André G. Roy, directeur général par intérim de l'Université TÉLUQ.

« Des ententes de recherche ont été conclues avec plus d'une dizaine de commissions scolaires québécoises afin d'accompagner la mise en oeuvre du SCP dans leurs écoles et les effets positifs du système sur le comportement des élèves sont au rendez-vous », affirme Steve Bissonnette, qui est le premier chercheur au Canada dont les recherches portent spécifiquement sur l'implantation du SCP dans les écoles. Le professeur collabore également à l'implantation de ce système en Alberta, au Nouveau-Brunswick ainsi qu'en Belgique.

