/R E P R I S E -- Avis aux médias - Projet de loi no 6 sur le registre des lobbyistes : la FCEI présentera son point de vue/





MONTRÉAL, le 1er avril 2019 /CNW Telbec/ - Le mardi 2 avril à 11 h, la FCEI présentera son point de vue sur le projet de loi no 6, Loi transférant au commissaire au lobbyisme la responsabilité du registre des lobbyistes et donnant suite à la recommandation de la Commission Charbonneau concernant le délai de prescription applicable à la prise d'une poursuite pénale, devant la Commission des institutions.

Martine Hébert, vice-présidente principale et porte-parole nationale, sera disponible pour répondre aux questions des médias avant et après sa présentation devant la Commission.

AIDE-MÉMOIRE



Quoi : Présentation de la FCEI dans le cadre de la consultation publique sur le projet de loi no 6, Loi transférant au commissaire au lobbyisme la responsabilité du registre des lobbyistes et donnant suite à la recommandation de la Commission Charbonneau concernant le délai de prescription applicable à la prise d'une poursuite pénale.



Date : Mardi 2 avril 2019



Heure : 11 h



Lieu : Salle Louis-Joseph-Papineau de l'hôtel du Parlement

Pour obtenir une entrevue avec la FCEI, veuillez communiquer avec Mélanie Raymond au 514 861-3234 poste 1808 ou sur cellulaire au 514 817-0228.

