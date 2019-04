Convocation - Projet de loi no 6 : l'Association québécoise des lobbyistes participe aux consultations





QUÉBEC, le 2 avril 2019 /CNW Telbec/ - À l'occasion de sa participation aux consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi n° 6, Loi transférant au commissaire au lobbyisme la responsabilité du registre des lobbyistes et donnant suite à la recommandation de la Commission Charbonneau concernant le délai de prescription applicable à la prise d'une poursuite pénale, Me Michel Binette, président de l'Association québécoise des lobbyistes (AQL) sera disponible aujourd'hui pour répondre aux demandes d'entrevues des médias.

QUOI :

Participation de l'AQL aux consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi n° 6

QUAND :

Le mardi 2 avril 2019

10 h 15

OÙ :

Salle Louis-Joseph-Papineau

Assemblée nationale du Québec

Hôtel du Parlement

1045, rue des Parlementaires

Québec (Québec) G1A 1A3

Me Binette sera disponible pour des entrevues en tout temps.

Rappelons que l'AQL est favorable au dépôt du projet de loi n° 6 qui constitue un pas important vers une simplification de l'inscription au registre largement souhaité par les lobbyistes du Québec.

À propos de l'AQL

Fondée en 2008, l'AQL a pour mission de promouvoir la pratique éthique du lobbyisme au Québec. Elle regroupe et représente les lobbyistes en vue de faire reconnaître leur professionnalisme et leur contribution à l'exercice de la démocratie. En adhérant à l'AQL, ses membres s'engagent à exercer leurs activités avec intégrité, professionnalisme et transparence, dans le respect du cadre fixé par la législation régissant la pratique du lobbyisme. Les informations détaillées concernant l'adhésion corporative à l'AQL sont disponibles sur son site web, à l'adresse suivante : http://lobbyquebec.com/index.php/devenir-membre.

SOURCE Association québécoise des lobbyistes (AQL)

Communiqué envoyé le 2 avril 2019 à 06:30 et diffusé par :