Regroupement de l'UMQ pour l'achat de carburants en vrac - Des économies de 285 000 $ pour neuf municipalités de l'Outaouais





MONTRÉAL, le 2 avril 2019 /CNW Telbec/ - Les neuf municipalités de l'Outaouais participant au regroupement de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) pour l'achat de carburants en vrac - Boileau, Chelsea, Déléage, Duhamel, Gatineau, La Pêche, Lac-des-Plages, Thurso et Val-des-Monts - réaliseront des économies supplémentaires globales de plus de 285 000 $ au cours des trois prochaines années. Tel est le fait saillant du contrat octroyé vendredi dernier par le comité exécutif de l'UMQ pour la fourniture et la livraison de carburants en vrac pour la période 2019-2022.

Une analyse des prix des soumissions reçues a en effet permis de constater que les marges bénéficiaires effectives du fournisseur baissera de 1,2 à 6,5 ¢/litre selon le type de carburant, générant ainsi des économies annuelles cumulées de 95 000 $ pour les participants pour chacune des trois prochaines années. Il est important de préciser que les prix des carburants dans ce regroupement de l'UMQ sont, en moyenne, inférieurs de 10 à 20 ¢/litre par rapport aux prix à la pompe observés.

Le regroupement d'achat de carburants en vrac est l'un des nombreux produits et services offerts par l'UMQ à ses membres, qui permettent aux municipalités de bénéficier d'importantes économies.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis maintenant 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

