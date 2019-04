WestJet triple ses nominations à titre de meilleure compagnie aérienne au Canada





La compagnie aérienne est récompensée par les voyageurs pour une troisième année de suite

CALGARY, le 2 avril 2019 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui qu'elle avait encore une fois été nommée meilleure compagnie aérienne au Canada et qu'elle avait compté parmi les compagnies aériennes de taille moyenne préférées des voyageurs dans le cadre de la remise des prix Travellers' Choice de TripAdvisor pour 2019. WestJet demeure la seule compagnie aérienne au pays à avoir remporté le prix de la meilleure compagnie aérienne au Canada décerné par TripAdvisor.

TripAdvisor a récompensé les meilleurs transporteurs au monde en se fondant sur le nombre et la qualité des avis, ainsi que sur les cotes accordées aux compagnies aériennes par les voyageurs qui utilisent TripAdvisor, des données qui ont été recueillies sur une période de 12 mois.

« Ces prix témoignent du travail acharné et du dévouement de près de 14 000 employés de WestJet qui dépassent les attentes de nos invités tout au long de leur expérience de voyage, a déclaré Arved von zur Muehlen, chef des services commerciaux chez WestJet. C'est un honneur d'avoir été nommée meilleure compagnie aérienne au Canada pour une troisième année consécutive et d'avoir reçu le prix de la meilleure compagnie aérienne en Amérique du Nord dans la catégorie des compagnies aériennes de taille moyenne en 2019. Nous apprécions cette marque de reconnaissance qui nous donne envie de continuer à rehausser et à améliorer l'expérience de nos précieux invités. »

« Toutes nos félicitations à WestJet, qui figure de nouveau cette année parmi les lauréates de prix Travellers' Choice. Ces prestigieux prix sont remis aux compagnies aériennes préférées des voyageurs à l'échelle de la planète à la suite d'un examen des données provenant de notre communauté mondiale, a affirmé Bryan Saltzburg, président de la division des vols, des croisières et des voitures de TripAdvisor. Cette marque de reconnaissance de la part des consommateurs témoigne d'un service hors pair, d'une qualité reconnue mondialement et d'une valeur exceptionnelle. L'équipe de WestJet a de quoi être fière de cette récompense, car les voyageurs de partout dans le monde ont affirmé que cette compagnie aérienne fait partie de leurs transporteurs de choix au moment de prendre l'avion. »

Pour consulter les avis et opinions des voyageurs concernant WestJet sur TripAdvisor, rendez-vous à https://fr.tripadvisor.ca/Airline_Review-d8729186-Reviews-WestJet

Pour découvrir toutes les compagnies aériennes récompensées par un prix Travellers' Choice en 2019, consultez le https://fr.tripadvisor.ca/TravelersChoice-Airlines

WestJet

En collaboration avec le transporteur régional de WestJet, WestJet Encore, nous exploitons des vols réguliers dans un réseau de plus de 100 villes en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes et en Europe, et nous offrons plus de 175 destinations dans plus de 20 pays par l'entremise de nos partenariats. Vacances WestJet offre des expériences de voyage abordables et flexibles vers plus de 60 destinations, ainsi que des possibilités d'hébergement dans plus de 800 hôtels, centres de villégiature, condos et villas. Les membres du programme Récompenses WestJet accumulent des dollars WestJet sur les vols et les forfaits vacances, entre autres. Les membres peuvent utiliser les dollars WestJet pour l'achat de vols ou de forfaits vacances WestJet pour toute destination WestJet sans aucune période d'interdiction, et peuvent également bénéficier de tarifs exclusifs valables pour des destinations desservies par WestJet et ses partenaires.

WestJet est fière d'avoir été nommée meilleure compagnie aérienne au Canada pour une troisième année consécutive (de 2017 à 2019), et de figurer parmi les compagnies aériennes de taille moyenne préférées des voyageurs en Amérique du Nord (2019). En 2017 et 2018, WestJet a aussi figuré parmi les compagnies aériennes de taille moyenne offrant des tarifs économiques préférées des voyageurs en Amérique du Nord. La compagnie aérienne est aussi lauréate du prix - Meilleure classe économique pour l'Amérique du Nord en 2018. Tous les prix sont attribués selon les commentaires authentiques de voyageurs émis sur TripAdvisor, le plus grand site de voyage au monde. WestJet est l'une des rares compagnies aériennes dans le monde qui ne pratiquent pas la surréservation commerciale sur ses vols.

WestJet est inscrite à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole WJA. Pour en savoir plus au sujet de WestJet, consultez le site westjet.com.

Voici des exemples récents de marques de reconnaissance :

Lauréate 2017, 2018 et 2019 du prix de la meilleure compagnie aérienne au Canada (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Lauréate 2019 parmi les compagnies aériennes de taille moyenne en Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Lauréate 2017 et 2018 du prix Travellers' Choice dans la catégorie des compagnies aériennes de taille moyenne offrant des tarifs économiques pour l'Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Lauréate 2018 - Meilleure classe économique pour l'Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Première place au classement des cartes de crédit de compagnies aériennes au Canada en 2018 (Rewards Canada)

Meilleure compagnie aérienne à tarifs économiques pour l'Amérique du Nord en 2018 (Skytrax)

Transporteur aérien le plus digne de confiance au Canada en 2016, 2017 et 2018 (Gustavson School of Business à l'Université de Victoria)

TripAdvisor

TripAdvisor, le plus grand site de voyage au monde*, aide les voyageurs à maximiser le potentiel de chaque voyage. Avec plus de 730 millions d'avis et d'opinions couvrant la plus grande sélection de destinations voyage au monde (environ 8,1 millions d'hébergements, de compagnies aériennes, d'expériences et de restaurants), TripAdvisor met la sagesse des foules aux services des voyageurs pour les aider à choisir où dormir, avec quelle compagnie aérienne voyager, quoi faire et où manger. TripAdvisor compare également les prix parmi plus de 200 sites de réservation d'hôtels pour que les voyageurs puissent trouver le prix le plus bas pour l'hôtel qui leur convient. Les sites de la marque TripAdvisor sont disponibles dans 49 marchés et rassemblent la communauté de voyageurs la plus vaste au monde, avec plus de 490 millions de visiteurs uniques par mois en moyenne**, tous cherchant à profiter au maximum de chaque voyage. TripAdvisor : Meilleures informations. Meilleures réservations. Meilleures destinations.

Les filiales et sociétés affiliées de TripAdvisor, Inc. (NASDAQ: TRIP) détiennent et exploitent un portefeuille de sites Web et d'entreprises, notamment les marques de voyage suivantes :

www.airfarewatchdog.com, www.bokun.io, www.bookingbuddy.com, www.cruisecritic.com, www.familyvacationcritic.com, www.flipkey.com, www.thefork.com (dont www.lafourchette.com, www.eltenedor.com, et www.restorando.com), www.holidaylettings.co.uk, www.holidaywatchdog.com, www.housetrip.com, www.jetsetter.com, www.niumba.com, www.onetime.com, www.oyster.com, www.seatguru.com, www.smartertravel.com, www.tingo.com, www.vacationhomerentals.com et www.viator.com.

* Source : Jumpshot pour les sites TripAdvisor, données internationales, décembre 2018.

** Source : fichiers journaux internes de TripAdvisor, nombre moyen de visiteurs uniques par mois durant la période de pointe saisonnière au troisième trimestre de 2018.

