Les ventes de Fire & Flower dépassent 50 000 $ lors de la grande ouverture de son magasin de cannabis de marque en Ontario





OTTAWA, le 2 avril 2019 /CNW/ - Fire & Flower Holdings Corp. (« Fire & Flower » ou l'« Entreprise ») (TSXV : FAF), annonce aujourd'hui que Fire & Flower York Street Cannabis, l'un des premiers magasins de cannabis légal destiné aux adultes à Ottawa, a généré un chiffre d'affaires supérieur à 50 000 $ dans le cadre de sa grande ouverture.

« Nous sommes ravis de constater que les clients en Ontario sont satisfaits des services de vente au détail offerts par Fire & Flower », a déclaré Trevor Fencott, chef de la direction de Fire & Flower. « Dépasser 50 000 $ en chiffre d'affaires le premier jour est une étape importante et démontre notre capacité à offrir une expérience client de première qualité. »

« Comme premier magasin à ouvrir ses portes à Ottawa, nous sommes reconnaissants du soutien formidable que nous ont accordé les membres de notre collectivité », a commenté le détenteur de licence Michael Patterson. « Nous n'aurions pas pu atteindre un tel chiffre d'affaires le premier jour d'ouverture sans le savoir-faire de tous les membres de l'équipe Fire & Flower », a renchéri le détenteur de licence Eric Lavoie.

Fire & Flower York Street Cannabis est situé au 129, rue York, au marché By d'Ottawa. Le magasin était ouvert le 1er avril 2019 de 10 h à 22 h. Les heures d'ouverture sont disponibles sur le site Web de Fire & Flower à fireandflower.com.

À propos de Fire & Flower

Fire & Flower est un important détaillant spécialisé et indépendant dans le secteur du cannabis destiné aux adultes, qui aspire à s'approprier une part de marché importante dans les provinces canadiennes. L'entreprise guide les consommateurs dans l'univers complexe du cannabis en leur proposant une approche axée sur l'éducation dans le cadre de la sélection de produits de première qualité. Par ailleurs, la plateforme numérique HiFyre offre aux consommateurs des produits qui contiennent du cannabis. L'équipe de direction de Fire & Flower combine une vaste expérience dans le secteur du cannabis et de solides capacités dans le secteur de la vente au détail.

Fire & Flower Holdings Corp. est propriétaire de toutes les actions émises et en circulation de Fire & Flower Inc, un détaillant de cannabis autorisé dans les provinces de l'Alberta et de la Saskatchewan, et consultant et concédant de licence auprès des détaillants de la marque Fire & Flower de l'Ontario.

MISE EN GARDE CONCERNANT L'INFORMATION PROSPECTIVE

Le présent communiqué de presse comprend des renseignements de nature prospective au sens des lois canadiennes en matière de valeurs mobilières applicables (les « énoncés prospectifs »). Tous les énoncés autres que les énoncés de faits actuels ou historiques sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs se reconnaissent souvent, mais pas toujours, à l'emploi de termes et d'expressions comme « anticiper », « réaliser », « pouvoir », « croire », « planifier », « avoir l'intention de », « objectifs », « continu », « en cours », « estimer que », « perspectives », « s'attendre à », « projeter » et tout autre terme ou énoncé de nature semblable (y compris leur forme négative) selon lesquels certains événements ou certaines conditions « peuvent » se produire ou « se produiront ». Ces énoncés ne sont que de nature prévisionnelle.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur les opinions et les estimations de la direction de l'entreprise à la date à laquelle ils sont faits, d'après l'information alors disponible à l'entreprise. Divers facteurs et diverses hypothèses sont utilisés pour tirer des conclusions ou faire les prévisions ou les projections contenues dans les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes connus et inconnus, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de l'entreprise, qui peuvent faire en sorte que le rendement et les résultats réels de l'entreprise diffèrent considérablement des projections du rendement ou des résultats futurs exprimés ou supposés dans ces énoncés prospectifs. Rien ne garantit que les attentes reflétées dans les énoncés prospectifs se révéleront exactes.

L'entreprise décline toute intention ou obligation, sauf dans la mesure où l'exigerait la loi, de mettre à jour des énoncés prospectifs à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour toute autre raison.

