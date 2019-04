Carrefour du capital humain de l'UMQ - Une offre de services bonifiée au bénéfice des membres!





MONTRÉAL, le 2 avril 2019 /CNW Telbec/ - Alors que l'Union des municipalités du Québec (UMQ) célèbre en 2019 son centenaire de fondation, cette année marque également le 25e anniversaire de son service du Carrefour du capital humain. Rappelons que dès la fin des années 1950, l'UMQ a innové en mettant sur pied un service d'information sur les relations de travail, afin d'outiller et d'accompagner les employeurs publics municipaux face aux enjeux émergents et à leurs nouvelles responsabilités en relations du travail. C'est en 1994 que l'UMQ, à la demande de ses membres, a consolidé les ressources allouées à ce service en constituant le Centre de ressources municipales, qui est devenu en 2013 le Carrefour du capital humain.

L'Union profite de cet anniversaire pour revoir son offre de services en droit du travail et de l'emploi, en relations du travail et en gestion des ressources humaines, dans un souci de continuer à répondre efficacement aux besoins des quelque 200 membres du Carrefour et de demeurer une référence incontournable en la matière.

Création des « Rendez-vous du CCH »

L'UMQ modernisera notamment la très courue tournée annuelle du Carrefour pour mettre en place une formule de « Rendez-vous du CCH ». Ces rencontres, qui se tiendront sur une base trimestrielle et se déplaceront dans différentes régions, prendront la forme de séances d'information et d'échanges destinées spécifiquement aux gestionnaires municipaux. Elles porteront minimalement sur deux thèmes ou sujets permettant de faire le point sur des dossiers d'actualité en droit et en relations du travail et en gestion des ressources humaines.

Plus de webinaires pour les membres

L'Union tiendra également quatre webinaires par année, à raison d'un par trimestre, sur les changements législatifs et réglementaires récents en droit et en relations du travail et en gestion des ressources humaines. Ceux-ci seront offerts gratuitement aux membres du Carrefour.

Ces nouveautés - qui seront implantées graduellement au cours de l'année 2019 - permettront concrètement aux membres du Carrefour de recevoir en continu, sur une base mensuelle, des contenus exclusifs et à valeur ajoutée, que ce soit sous forme de webinaires, de rencontres régionales ou de publications. Les gestionnaires municipaux bénéficieront ainsi davantage d'informations pertinentes et spécifiques sur les sujets de l'heure en droit du travail et de l'emploi, en relations du travail et en gestion des ressources humaines, auront un accès encore plus grand aux professionnelles et professionnels de l'équipe du Carrefour et disposeront de plus d'occasions de maillage et d'échanges avec leurs collègues d'ailleurs au Québec.

Le Carrefour du capital humain de l'UMQ à Val-d'Or et à Brossard en mai 2019

Cette nouvelle approche sera déployée dès le mois de mai 2019, alors que les premiers Rendez-vous du CCH se tiendront à Val-d'Or et à Brossard les 2 et 3 mai prochains, de 10 h à 14 h 30. Un webinaire sur les enjeux humains et légaux entourant la réorganisation d'une municipalité sera également donné le 16 mai prochain.

Le calendrier complet des Rendez-vous du CCH et webinaires offerts par le Carrefour sera affiché au cours des prochains mois sur le site Web de l'UMQ. Pour en savoir plus sur les services offerts par le Carrefour, visionnez les capsules vidéo produites par l'UMQ avec les témoignages de gestionnaires municipaux de Dollard-des-Ormeaux, Longueuil, Repentigny et Rivière-du-Loup.

À propos du Carrefour du capital humain de l'UMQ

Le Carrefour du capital humain, un service de l'UMQ, offre depuis plus de 25 ans aux municipalités un éventail de services spécialisés et exclusifs en relations du travail, en droit du travail et de l'emploi ainsi qu'en gestion de ressources humaines. Le Carrefour du capital humain de l'UMQ est le seul centre de ressources municipales en relations du travail et ressources humaines entièrement dédié aux municipalités québécoises.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis maintenant 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

