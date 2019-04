Girardin et Bornes Québec électrifient les opérateurs d'autobus du Québec





DRUMMONDVILLE, QC, le 2 avril 2019 /CNW Telbec/ - Girardin, leader en énergie alternative dans l'industrie du transport scolaire, commercial et adapté, vient de conclure une entente stratégique avec Bornes Québec, le spécialiste de la recharge au Québec, pour la distribution de bornes de recharge.

Grâce à cette entente, Bornes Québec devient un partenaire privilégié et fournisseur des bornes de recharge EVduty de ELMEC. Girardin offrira la gamme complète des produits EVduty et ce, pour les 5 modèles d'autobus électriques de sa gamme destinée au transport scolaire, collectif et adapté.

« Nous avons choisi Bornes Québec parce qu'ils sont les plus spécialisés pour l'accompagnement de nos clients, la qualité de leur produit et en plus, leurs bornes sont fabriquées au Québec, comme nos minibus MICRO BIRD électriques » a déclaré Michel Daneault en annonçant la nouvelle à l'équipe Girardin.

Selon M. Guy Lamarche, directeur des ventes et développements des affaires chez Bornes Québec « Ce partenariat vient renforcir notre position de leader sur le marché. Grâce à notre équipe d'expert-conseil chevronnée, nous sommes fiers d'accompagner Girardin dans leur projet d'électrification des autobus.?»

Ce partenariat effectif maintenant entre Girardin et Bornes Québec favorisera l'intégration des autobus électriques BLUE BIRD Vision et TX4, et aussi les minibus MICRO BIRD électriques.

À propos de Girardin :

Girardin est distributeur d'autobus depuis 60 ans, desservant le Québec, l'Ontario et les provinces de l'Atlantique, distributeur officiel d'autobus scolaires BLUE BIRD et minibus MICRO BIRD, ces derniers étant fabriqués au Québec. Aujourd'hui, Girardin est le leader incontournable des énergies alternatives (véhicules propulsés au propane, gaz naturel et électrique) en transport scolaire, commercial et adapté. De plus amples renseignements sont disponibles sur le site internet de Girardin : www.girardinbluebird.com.

À propos de Bornes Québec :

Fondé en 1997 par monsieur Maurice Côté, le Groupe Irenode bâtit sa crédibilité grâce à la pellicule automobile teintée. C'est en 2016, avec l'ambition de devenir le leader canadien dans la distribution de produits automobiles et dans un souci de prendre le virage vert, que Bornes Québec est né. Fier partenaire de l'entreprise Elmec avec la distribution des produits EVduty, Bornes Québec est aujourd'hui reconnue comme la référence en solutions Bornes de recharge au Québec.

