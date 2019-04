AGX Pay présente la monnaie en argent moderne en France





NEW YORK, 2 avril 2019 /PRNewswire/ -- AGX Pay, soutenue par LODE, est ravie d'annoncer son roadshow de trois dates en France visant à présenter les avantages de la monnaie en argent moderne ainsi que le prochain portefeuille mobile d'AGX Pay.

Les villes dans lesquelles le roadshow s'arrêtera sont indiquées ci-dessous. Le roadshow débutera dans la magnifique ville de Lyon, le 8 avril 2019.

LYON - 8 AVRIL

La Rive Apartment - 3 cours de la liberté 3, 2e étage

https://en.lyon-france.com/Plan-a-private-event/Choose-a-venue/la-rive

NICE - 9 AVRIL

Tribeca Wine Bar Kitchen - 1 bis Rue Dalpozzo

https://tribecawinebarkitchen.eatbu.com/?lang=en

PARIS - 10 AVRIL

Warwick Hotel, Paris - 5 Rue de Berri

https://warwickhotels.com/paris/

Tous les événements offriront des opportunités de réseautage, des points faits sur les projets, ainsi que des sessions de questions-réponses. Les réunions commenceront à 17 h 30 avec des occasions de réseautage, autour de boissons et d'encas, puis se poursuivront avec des présentations de 18 h à 20 h.

Le roadshow offre des occasions pour les médias, les membres de la communauté existante et les personnes intéressées par le projet de se tenir personnellement au courant de ses avancées, de poser des questions aux représentants mondiaux de LODE et d'AGX qui seront présents, et de découvrir par eux-mêmes la force de la monnaie en argent moderne. Le programme sera le suivant :

l Point sur le projet effectué par l'équipe de LODE/AGX Pay

l Présentation des nouvelles initiatives en cours

l Découverte du prochain portefeuille mobile AGX

l Débat ouvert sur des idées de la communauté

