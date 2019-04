Bank of America Corporation a déposé un formulaire 8-K





Bank of America Corporation (la « Société ») a déposé un Rapport actuel sur formulaire 8-K (le « formulaire 8-K ») auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (« SEC ») le 1er avril 2019, annonçant que, avec prise d'effet au 1er janvier 2019, la Société avait fait certains changements et reclassements concernant ses rapports financiers. Ces changements et reclassements ont été adoptés sur une base rétroactive. Les changements et reclassements reflètent des modifications apportées au format du Compte de résultat consolidé, ainsi qu'à la ventilation par segment.

Les principaux changements et reclassements concernant les rapports financiers comprennent :

Modifications apportées au niveau du format :

Les sections revenu net d'intérêts et revenu hors intérêts sont présentées en moins de postes ; le niveau de détail tel que présenté historiquement continuera de figurer dans les Notes concernant les comptes consolidés.

La section charges hors intérêts a été mise à jour afin de mieux faire ressortir son alignement fonctionnel, notamment avec des modifications apportées à certaines des légendes.

Modifications apportées au niveau de la ventilation par segment et autres :

Les charges d'intérêts sur billets structurés ont été reclassées de charge d'intérêts à revenu de comptes titres, conformément à la façon dont les autres changements de la juste valeur de ces instruments sont comptabilisés. De plus, certains autres reclassements insignifiants ont été réalisés.

Les méthodologies utilisées pour la ventilation des coûts de financement, crédits et charges relatifs aux activités de gestion de l'actif et du passif ont été affinées davantage, certains coûts de financement ont été reventilés de Autres postes à Gestion mondiale du patrimoine et de l'investissement et la méthodologie pour la ventilation de certaines taxes salariales a été affinée davantage.

La direction est convaincue que ces changements dans ses rapports financiers se traduisent par une présentation plus pertinente des résultats consolidés de la Société et de ses segments d'activité.

L'information financière relative aux périodes antérieures présentée dans le formulaire 8-K a été mise à jour pour refléter ces changements et reclassements. Le bénéfice net consolidé de la Société tel que déclaré pour toutes les périodes antérieures dans son Rapport annuel 2018 sur formulaire 10-K est inchangé.

L'information contenue dans le formulaire 8-K est fournie pour aider les investisseurs à comprendre comment les résultats de la Société auraient été présentés dans les rapports déposés précédemment si ces résultats avaient été déclarés conformément aux changements et reclassements.

L'Information supplémentaire révisée pour refléter certains changements des rapports financiers, notamment les comptes de résultats consolidés, les soldes moyens et les tableaux de taux d'intérêts, et l'information financière par segment pour 2018, 2017 et 2016, et les périodes trimestrielles de 2018 et 2017, et certaines autres informations financières, figurent sous l'Annexe 99.1 en pièce jointe au formulaire 8-K.

