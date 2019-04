Le fabricant de moteurs électriques YASA lance une nouvelle série de contrôleurs de moteurs





YASA, le premier fabricant mondial de moteurs électriques à flux axial, a annoncé aujourd'hui la disponibilité du premier d'une nouvelle série de contrôleurs de moteurs (convertisseurs) pour les applications de propulsion et de génération dans les véhicules hybrides et électriques purs.

Le nouveau contrôleur Si400 délivre 200 kVA (400 V et 500 ampères RMS) à partir d'un module de 5 litres pesant seulement 5,75 kg. Le contrôleur offre une gestion thermique innovante incluant un refroidissement à huile diélectrique et convient pour une utilisation avec des moteurs électriques à induction, à aimant permanent et à flux axial. Couplé aux moteur électriques à flux axial de YASA, le contrôleur Si400 offre ce qui se fait de mieux dans sa catégorie en termes d'efficacité et de dynamique de régulation.

La nouvelle série de contrôleurs de YASA fournit aux concepteurs de motorisations de nouveaux moyens pour optimiser la performance, l'autonomie et le coût des véhicules. Des échantillons du Si400 sont disponibles pour les équipementiers et les clients majeurs. Cette nouvelle fait suite à l'annonce par la Société en février d'un accord de long terme en matière d'innovation avec un équipementier automobile d'envergure mondiale.

S'exprimant lors du lancement, Chris Harris, PDG de YASA, a déclaré : « Avec cette nouvelle série de contrôleurs, nous répondons à la demande de nos clients pour davantage de flexibilité dans la conception de motorisations. Le Si400, premier modèle de la série à être lancé, est nettement plus compact et plus léger que les produits concurrents et, lorsqu'il est couplé avec nos moteurs à flux axial, il permet d'améliorer nettement la performance, l'autonomie et le coût des véhicules. Cela signifiera davantage de choix pour les consommateurs, accélérant l'adoption déjà rapide des véhicules électriques et plaçant la barre pour les expériences de conduite. »

