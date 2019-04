Le projet de chaîne de blocs « Klaytn » de Kakao publie son testnet public « Baobab » pour favoriser la généralisation de la chaîne de blocs





L'environnement de développement est idéal pour que les services de la chaîne de blocs prospèrent

De nouvelles fonctionnalités, pour de meilleures performances et plus de modularité

Des outils de développement intuitifs Klaytn pour les fournisseurs de services et les développeurs

SÉOUL, Corée du Sud, 2 avril 2019 /PRNewswire/ -- Ground X, la filiale de chaîne de blocs de la première plateforme mobile sud-coréenne, Kakao, a publié son testnet public Baobab, ainsi que son exposé de principe actualisé, qui met en évidence l'architecture technique et l'orientation de Klaytn.

À la fin des essais du testnet privé « Aspen », exclusivement utilisé par les partenaires au cours des cinq derniers mois, depuis octobre dernier, Klaytn a publié le testnet public « Baobab ». Les fournisseurs de services ou les développeurs intéressés par l'utilisation de Baobab peuvent consulter la page d'accueil officielle de Klaytn à l'adresse www.klaytn.com. Le mainnet Klaytn devrait être lancé à la fin du mois de juin.

Baobab est doté de nouvelles fonctions et d'outils de développement qui améliorent la sécurité et l'opérabilité, se basant sur les retours réels des partenaires via Aspen. Avant tout, le système de compte a été amélioré pour aider les utilisateurs à atténuer les exigences rigoureuses liées à la gestion de leurs propres comptes, qui étaient traditionnellement des chaînes de caractères générées au hasard. Ainsi, Klaytn a ajouté des fonctions de gestion des comptes pour offrir plus de flexibilité et permettre aux utilisateurs de choisir leurs propres noms de comptes, plus faciles à retenir.

De plus, Klaytn a obtenu un débit de plus de 3000 TPS et une latence de bloc d'une seconde. De cette manière, Klaytn a pu ajouter des fonctions « Types de transactions » et « Chaînes de services », afin d'offrir les meilleures performances et une modularité flexible. Les Types de transactions améliorent le traitement traditionnel des transactions individuelles en définissant des types de transactions supplémentaires avec de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles optimisations, ce qui contribue finalement à une parallélisation efficace. Dans le même temps, les chaînes de services sont des solutions de modularité pour les BApps (Blockchain Applications, ou applications pour la chaîne de blocs), avec un trafic important par l'ajout et l'exploitation de réseaux auxiliaires de chaînes de blocs.

Klaytn propose également des outils utiles aux développeurs, afin que leur expérience soit plus intuitive et productive. Parmi les outils récemment ajoutés, on trouve « EP (Enterprise Proxy) », qui permet aux développeurs d'utiliser facilement Klaytn dans leur méthode de développement mobile ou en ligne, et « Klaytn IDE » (Integrated Development Environment, ou Environnement de développement), qui permet aux utilisateurs de construire, tester et déployer des codes dans le navigateur et localement. Ces fonctionnalités devraient permettre d'améliorer les services existants ou de créer de nouveaux services, en utilisant efficacement la technologie de la chaîne de blocs.

Jason Han, le PDG de Ground X, qui dirige le développement et l'exploitation de la plateforme Klaytn, a déclaré : « Nous avons conçu Baobab de manière à permettre aux fournisseurs de services à travers le monde de s'assurer que Klaytn est une plateforme stable et fiable tout en développant et en exploitant des services de chaîne de blocs pour leur importante base d'utilisateurs ». Puis il a ajouté : « Nous avons également terminé le test de pénétration de type White Box, afin de conserver une sécurité forte, car nous prévoyons un transfert d'actifs numériques inestimable au sein de notre plateforme ». Jason a également commenté la présumée vente en masse de KLAY par des moyens frauduleux : « Il n'existe absolument aucun moyen pour les particuliers d'acheter ou d'investir dans KLAY, alors méfiez-vous des préjudices financiers potentiels ».

Redoublant d'efforts pour favoriser l'adoption généralisée de la chaîne de blocs, Klaytn apporte une expérience conviviale de la chaîne de blocs et un environnement de développement intuitif à des millions d'utilisateurs. Klaytn a également été associée à 26 prestataires de services initiaux pour créer des cas d'utilisation réelle, afin de prouver la valeur et l'utilité de la technologie de la chaîne de blocs. Poursuivant ses efforts de développement communautaire, Klaytn prévoit également d'organiser des rencontres pour les développeurs en Chine, au Vietnam et aux Philippines pour l'Asie, ainsi qu'aux États-Unis et en Europe.

Klaytn est une plateforme publique de chaîne de blocs issue de la principale plateforme mobile sud-coréenne, Kakao. Se consacrant à valider la valeur et l'utilité de la technologie de la chaîne de blocs en fournissant un service de chaîne de blocs pour le grand public, Klaytn offre un environnement de développement intuitif et une expérience utilisateur conviviale. Klaytn a pour but de continuer à faire progresser la plateforme, afin d'offrir des services de chaîne de blocs à des millions d'utilisateurs.

