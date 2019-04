SES dessert désormais 355 millions de foyers dans le monde





SES renforce sa position de premier distributeur mondial de vidéo par satellite, le nombre de foyers TV desservis ayant augmenté de plus de 4 millions pour dépasser les 355 millions en 2018.

Les résultats de l'étude de marché annuelle de SES mettent en évidence une croissance accrue de la couverture technique de SES et soulignent le rôle important du satellite dans la diffusion vidéo, directe et indirecte, à un large public, de manière fiable et économique.

Les résultats montrent une augmentation de la couverture technique de SES en Europe, en Amérique latine, en Asie-Pacifique et en Afrique. Le Kenya est maintenant pris en compte dans l'étude. Plus de 2 millions de foyers comptent aujourd'hui sur SES pour regarder la télévision. En Europe, la diffusion par satellite, et en particulier la diffusion directe par satellite (DTH), reste la technologie principale, SES desservant 167 millions de foyers TV à travers le continent. La flotte de satellites SES fournit également du contenu vidéo à 72 millions de foyers en Amérique du Nord, principalement via les réseaux câblés américains. Sur les autres marchés, SES continue d'étendre sa couverture technique, qui totalise désormais 102,6 millions de foyers TV desservis par des positions vidéo clés dans la région Asie-Pacifique, en Amérique latine et en Afrique.

Les résultats de l'enquête soulignent la valeur ajoutée essentielle de la diffusion par satellite, qui constitue une plateforme attractive, fiable et économique, pour toucher de larges audiences. Ces qualités en font un vecteur idéal pour la distribution de programmes HD et UHD: SES distribue aujourd'hui près de 2 800 chaînes de télévision en HD et plus de 40 chaînes de télévision commerciales en UHD, davantage que tout autre fournisseur de services par satellite.

L'enquête annuelle Satellite Monitor 2018 est la 25e effectuée par SES. Les données détaillées fournies sur la couverture de SES et les tendances en matière de visionnage vidéo constituent des informations précieuses pour les clients de SES, et confortent le rôle de partenaire de confiance de SES vis-à-vis des principaux diffuseurs et propriétaires de contenus à travers le monde.

« Chez SES, nous investissons dans des outils et des services pour aider nos clients à recueillir des informations sur les marchés dans lesquels ils opèrent, afin qu'ils réussissent encore mieux dans leurs activités commerciales. L'étude Satellite Monitor est l'un de ces outils. Elle démontre à nos clients la valeur à long terme des positions vidéo clés de SES et notre couverture étendue », a déclaré Ferdinand Kayser, CEO de SES Vidéo, « Quelles que soient les évolutions des habitudes de consommation, il est clair que notre activité reste fondamentale pour les principaux diffuseurs et propriétaires de contenus dans le monde. En offrant ce type de services, SES illustre sa volonté de les accompagner dans leur développement et leurs succès futurs ».

Découvrez la vidéo de l'étude Satellite Monitor 2019 : https://vimeo.com/327003965

