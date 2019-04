Concentric Energy Advisors accueille Forrest Small au poste de vice-président principal





MARLBOROUGH, Massachusetts, 2 avril 2019 /CNW/ - Concentric Energy Advisors, Inc. (Concentric) est heureuse d'annoncer la nomination de Forrest Small au poste de vice-président principal, au siège social de Concentric, situé à Marlborough, dans le Massachusetts. En tant que membre chevronné et fort d'une très vaste expérience de l'équipe « Future of Energy » de Concentric, Forrest travaillera principalement sur la modernisation du réseau et l'intégration des ressources énergétiques distribuées (RED).

Forrest est un ingénieur professionnel agréé qui a, à son actif, vingt-neuf ans d'expérience cumulée en conseil en gestion, planification du transport et de la distribution de l'énergie et exploitation d'un fournisseur d'électricité. Auparavant, il a dirigé les équipes de Black & Veatch Management Consulting et de Bridge Energy Group. Plus récemment, Forrest a oeuvré au développement d'une stratégie d'exploitation pour l'intégration des RED aux marchés de détail et de gros.

« Je suis ravi de travailler avec l'équipe talentueuse et compétente de Concentric », a déclaré Forrest. « La transformation du secteur de l'énergie incite les entreprises de services publics à rechercher des solutions intégrées de fournisseurs auprès d'experts crédibles. Avec son équipe 'Future of Energy', Concentric est particulièrement bien placée pour conseiller les entreprises de services publics confrontées à de nouveaux défis. »

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'accueillir Forrest au sein de l'équipe de Concentric », a déclaré John J. Reed, président du conseil et chef de la direction de Concentric. « C'est un chef de file éclairé dans le domaine de l'avenir de l'énergie. En tirant parti de l'expérience de Forrest en matière d'ingénierie et d'exploitation des services publics, Concentric offrira à ses clients une stratégie cohérente pour l'avenir de l'énergie qui associe technologie, finance et services de réglementation. »

Concentric Energy Advisors est spécialisée dans les services de conseil en gestion et conseil financier, notamment dans le secteur de l'énergie en Amérique du Nord. À travers ses filiales, CE Capital Advisors, Concentric Advisors ULC et Concentric Energy Publications, Concentric offre des services de conseil sur les marchés financiers et de consultation au Canada et publie The Foster Report. Vous trouverez des renseignements sur Concentric Energy Advisors sur le site Web de l'entreprise, ainsi que sur son compte Twitter et ses pages LinkedIn, en cliquant sur ceadvisors.com.

Personne-ressource pour les médias :

Wendy Preston

508-263-6272

wpreston@ceadvisors.com

