UBTECH et Marvel font équipe pour vous attribuer les pouvoirs de super-héro d'Iron Man : Pleins feux sur le robot Iron Man MK50





Le robot marcheur et parlant Iron Man et une expérience de réalité augmentée donnent vie à Tony Stark, en vous permettant de créer, contrôler, coder et batailler dans le monde d'Iron Man

SHENZHEN, Chine, 2 avril 2019 /PRNewswire/ -- Attendez-vous depuis trop longtemps Avengers 4 : Endgame ? Pensez-vous que Robert Downey Junior survivra le trailer après avoir laissé un message au Mark 50 ? Ou vaincra-t-il Thanos ? Peu importe, la puissance étonnante de l'armure d'Iron Man est désormais entre vos mains avec le robot Iron Man MK50, le tout premier robot humanoïde inspiré du Marvel Cinematic Universe (MCU). Le robot Iron Man MK50 combine une robotique avancée et la réalité augmentée pour vous offrir une expérience de super-héro digne de Tony Stark lui-même.

Le robot Iron Man MK50 d'UBTECH est le héro le plus puissant de l'Univers Marvel. Ce qui est magique c'est que les fans de Marvel peuvent devenir des super-héros. Plongez-vous dans l'action grâce à la capacité de votre robot Iron Man MK50 à contrôler les mouvements, les lumières et les sons qu'il produit à l'aide d'un appareil mobile ; effectuez des missions de réalité augmentée ; personnalisez le visage du robot avec le vôtre ; et codez des séquences d'action personnalisées originales pour personnaliser votre propre robot.

Le jeu en réalité augmentée (RA), inspiré de l'Univers Marvel, permet au robot de se tenir sur le pavé tactile pour rétablir le champ de bataille Avengers. Revêtez Mark 50, complétez la mission en RA pour bâtir la bibliothèque d'équipement nanotechnologique du robot. Dans le jeu en RA, vous obtenez de nouvelles armes et améliorez l'armure à travers différents niveaux et elle deviendra le super-héro invincible dans la situation immersive.

« Je suis Iron Man » : téléchargez votre visage et votre voix en quelques secondes pour changer Iron Man

Le masque facial du robot Iron Man MK50, un autre point fort, s'adapte parfaitement au visage des fans de Marvel. En téléchargeant des vidéos et leur propre voix dans le robot Iron Man MK50, les fans peuvent se transformer instantanément en Iron Man et devenir le super-héro le plus génial.

« L'ultime rêve du fan de Marvel » : Faire effectuer une tâche ou une action spécifique à Iron Man

Il suffit aux fans de Marvel de faire glisser le module de programmation pour créer une séquence d'actions et une expérience exclusive. Le robot Iron Man MK50, construit par UBTECH Robotics, un leader mondial en robotique humanoïde intelligente et en technologies IA, sera disponible au mois d'avril.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/843397/UBTECH_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/843396/UBTECH_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/843395/UBTECH_3.jpg

