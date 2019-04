Des expositions printanières à voir aussi absolument : Le Musée national d'art moderne de Kyoto permet aux visiteurs de profiter d'une vaste gamme d'oeuvres d'art moderne et de travaux artisanaux provenant de Kyoto





KYOTO, Japon, le 1er avril 2019 /CNW/ - Le Musée national d'art moderne de Kyoto, qui se trouve dans l'ancienne capitale japonaise, est un musée d'art qui possède une large panoplie d'ouvrages associés à Kyoto. Dans la ville culturelle de premier plan du Japon, des oeuvres d'art des plus diversifiées ont été valorisées durant sa longue histoire. Le musée entrepose et présente une grande variété d'oeuvres d'art, dont des oeuvres faites de céramique, de teinture, de métal et d'autres travaux artisanaux, dont ceux créés par des artistes désignés comme trésors nationaux vivants, ainsi que des peintures japonaises fondées sur des techniques traditionnelles de même que des peintures de style occidental, des sculptures et des photos inspirées par l'art de l'Ouest. Les oeuvres d'art exposées au musée sont substituées plusieurs fois par année, ce qui permet aux visiteurs d'admirer la diversité des oeuvres d'une perspective nouvelle chaque fois qu'ils visitent les lieux.

En plus de certaines de ces collections exposées, une exposition consacrée aux costumes folk japonais « kimono » et à d'autres ouvrages de textiles teints d'artistes de Kyoto créés dans les années 1960 jusqu'à aujourd'hui est aussi en vigueur au musée. Elle sera suivie d'une exposition sur les ouvrages de céramique du potier moderne distingué de Kyoto, Kawai Kanjiro.

Okazaki Park, où se trouve le musée, est l'une des meilleures zones culturelles de Kyoto. Elle compte des musées, des théâtres, une bibliothèque et un zoo, de même que des sanctuaires et des temples anciens renommés, dont le sanctuaire Heian Jingu et le temple Nanzen-ji. Ce secteur, reconnu comme un endroit populaire pour admirer des cerisiers en floraison, est idéal pour les balades à pied.

Les principales expositions printanières et estivales

- « Les textiles de Kyoto : Des années 1960 jusqu'à aujourd'hui »

En vigueur jusqu'au 14 avril

Les techniques de « teinture » et de « tissage » ainsi que les designs de 28 artistes de la teinture de Kyoto allant des années 1960 jusqu'au présent sont présentés par l'entremise des ouvrages exposés.

- « Le potier Kawai Kanjiro : Des ouvrages de la collection Kawakatsu »

Du 26 avril au 2 juin

L'exposition présentera les ouvrages de céramique de Kawai Kanjiro, un artiste de premier plan du mouvement d'art folk « Mingei » au Japon.

Des applications gratuites d'orientation expliquant les oeuvres d'art exposées, principalement les expositions de collections, sont offertes en anglais, en chinois et en coréen.

Pour plus de détails, visitez le site Web officiel du musée :

www.momak.go.jp/English/

