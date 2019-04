Les réussites de nos auteurs, compositeurs et éditeurs de musique brillent de tous leurs feux lors du 30e anniversaire des Prix SOCAN





«?Call Me Maybe?» donne le coup d'envoi et les Barenaked Ladies clôturent la soirée avec un «?Bang?».

Chad Kroeger sacré auteur-compositeur le plus joué.

Murda Beatz, Drake, Frank Dukes, Jack Lenz, Red Brick Songs, Jessie Reyez, Bell Media également honorés.

Buffy Sainte-Marie intronisée au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens.

TORONTO, le 1er avril 2019 /CNW/ - Au-delà de 700 des plus importants auteurs, compositeurs, éditeurs et leaders de l'industrie se sont réunis ce soir pour souligner le 30e anniversaire des Prix SOCAN lors du gala annuel visant à récompenser les meilleures réussites en création, édition et en licences musicales.

Animé par la vedette de la CBC Amanda Parris, le coup d'envoi du gala qui se déroulait au Sheraton Centre Toronto a été donné par une prestation inoubliable du succès planétaire «?Call Me Maybe?» par les créateurs de cette chanson, Carly Rae Jepsen, Josh Ramsay et Tavish Crowe. Le trio a ensuite reçu les honneurs d'avoir composé la chanson la plus jouée de l'histoire de la SOCAN dans sa forme actuelle.

Chad Kroeger du groupe Nickelback et Ed Robertson des Barenaked Ladies ont également été récompensés pour leurs réussites historiques. Kroeger a été sacré auteur-compositeur le plus joué de l'histoire de la SOCAN et ses immenses succès ont été soulignés par une prestation de Dallas Smith qui a chanté le «?hit?» de Nickelback «?How You Remind Me?».

Quant à Robertson, il a reçu le Prix Empreinte culturelle afin de souligner l'influence qu'a eu la chanson thème de la série «?The Big Bang Theory?» sur la culture populaire partout dans le monde. L'auditoire a ensuite eu droit à une prestation à couper le souffle de cette chanson par les Barenaked Ladies, suivie d'une de leurs chansons préférées du public, «?One Week?».

Pour souligner ses contributions remarquables à la composition de musique à l'image, Jack Lenz recevra le prix spécial du Compositeur de musique à l'image le plus joué de l'histoire de la SOCAN. Tout au long de sa prolifique carrière, la musique de Lenz a été entendue dans des productions comme Due South, Designer Guys, The Passion of the Christ et Goosebumps, pour n'en nommer que quelques-unes.

Le gala a également été l'occasion de voir l'incomparable Buffy Sainte-Marie intronisée au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens de la SOCAN pour l'ensemble de sa carrière remarquable qui dure depuis presque 60 ans. Melissa McClelland, Fred Penner et Josh Q ont offert des prestations inoubliables des grands succès de Buffy Sainte-Marie «?Universal Soldier?», «?Up Where We Belong?» et «?Til It's Time for You to Go?», et c'est George Stroumboulopoulos qui a présenté cet hommage.

Ce gala des SOCANs a également vu des prestations mémorables par Elijah Wood X Jamie Fine (gagnants d'un Prix Musique pop), Meghan Patrick (gagnante d'un Prix Musique country) et du finaliste aux JUNOs 2019, anders.

Le prix SOCAN de l'auteur-compositeur de l'année -- Producer a été remis à Frank Dukes, son deuxième trophée consécutif dans cette catégorie pour son travail sur des «?hits?» comme «?Havana?», «?Better Now?» et «?Pray for Me?». Dukes est également reparti avec trois trophées dans la catégorie musique pop et un dans la catégorie rap.

Le producer finaliste aux Grammys Murda Beatz a reçu le Prix SOCAN International ainsi qu'un prix dans la catégorie rap pour sa collaboration avec Drake à la création de sa pièce «?Nice for What?». Drake ne pouvait être présent en personne en raison de sa tournée européenne, mais il a néanmoins reçu le trophée de l'auteur-compositeur de l'année -- Interprète.

Afin de souligner le triomphe mondial fulgurant de Jessie Reyez, la SOCAN lui a remis les trophées de Découverte de l'année ainsi que deux trophées Dance music pour son travail avec Calvin Harris, Dua Lipa et Sam Smith.

Ralph Murphy a reçu le Prix SOCAN Hommage pour son travail remarquable en création musicale et son dévouement de toute une vie au partage de ses connaissances et de sa sagesse aux aspirants créateurs musicaux.

Pour une deuxième année consécutive, Keith Power a reçu le Prix SOCAN du compositeur de musique à l'image de l'année pour son travail pour le petit et le grand écran, dont notamment Hawaii Five-0, Heartland, MacGyver, et Magnum, P.I.

Le Prix SOCAN de l'éditeur de l'année a été remis à Red Brick Publishing afin de récompenser le travail remarquable de cette maison d'édition afin d'assurer un brillant avenir à ses créateurs.

C'est à Bell Media que l'on a remis le prestigieux Prix Licensed To Play soulignant le dévouement exemplaire de l'entreprise à la programmation de musique canadienne et à son engagement indéfectible envers des licences musicales équitables. Ce Prix Licensed To Play, qui se veut un geste soulignant la reconnaissance et la gratitude des près de 160?000 membres de la SOCAN qui dépendent des entreprises canadiennes qui utilisent de la musique et s'assurent de détenir la licence appropriée pour ce faire, a été remis au récipiendaire par le compositeur de musique à l'image de renom Janal Bechtold.

«?Les créateurs de musique sont au coeur de l'industrie canadienne de la musique et non seulement leurs réussites sont elles des réussites personnelles, mais elles représentent pour nous tous une source de fierté et une part importante de la culture mondiale?», a déclaré le chef de la direction de la SOCAN, Eric Baptiste. «?Nous sommes ravis, encore une fois, de célébrer les réussites et contributions remarquables des auteurs, compositeurs éditeurs et utilisateurs de musique canadiens et nous félicitons du fond du coeur tous les lauréats des Prix SOCAN de ce soir.?»

Les commanditaires de l'édition 2019 des Prix SOCAN sont Gowling WLG, Crowe Soberman, Yamaha Canada Music, Recording Artists' Collecting Society (ACTRA RACS), Hargraft et Long & McQuade. Les partenaires caritatifs officiels sont le Fonds de bienfaisance Unison et la Fondation SOCAN.

L'édition 2019 du Gala de la SOCAN honorant le talent des membres francophones de la SOCAN aura lieu en septembre prochain à Montréal.

Vous trouverez en annexe une liste complète des lauréats des SOCAN Awards 2019 à Toronto.

Gala de Toronto -- 2019 -- Liste des gagnants

AUTEUR-COMPOSITEUR LE PLUS JOUÉ

de l'histoire de la SOCAN

Chad Kroeger



CHANSON LE PLUS JOUÉE

de l'histoire de la SOCAN

"Call Me Maybe"

Interprétée par Carly Rae Jepsen

Carly Rae Jepsen

Josh Ramsay

Tavish Crowe

Jepsen Music Publishing

Regular Monkey Publishing

Crowe Music Publishing

Universal Music Publishing Canada

BMG Rights Management Canada Inc



COMPOSITEUR À L'IMAGE LE PLUS JOUÉ

de l'histoire de la SOCAN

Jack Lenz



PRIX IMPACT CULTUREL

Ed Robertson

Big Bang Theory

PRIX INTERNATIONAL

Shane "Murda Beatz" Lindstrom PRIX HOMMAGE Ralph Murphy AUTEURS-COMPOSITEURS DE L'ANNÉE Interprète

Drake Producer Adam "Frank Dukes" Feeney ÉDITEUR DE L'ANNÉE Red Brick Songs



PRIX AUTORISÉ À VOUS DIVERTIR

Bell Media DÉCOUVERTE DE L'ANNÉE, AUTEUR-COMPOSITEUR Jessie Reyez PRIX HAGOOD HARDY

Ernesto Cervini PRIX JAN V. MATEJCEK NOUVELLE MUSIQUE CLASSIQUE Vincent Ho



COMPOSITEUR DE L'ÉCRAN DE L'ANNÉE Keith Power PRIX MUSIQUE ROOTS/FOLK

Colter Wall



PRIX MUSIQUE DANSE "One Kiss" Interprétée par Calvin Harris & Dua Lipa Jessie Reyez Dua Lipa (ASCAP) Adam Wiles (ASCAP) BMG Rights Management Canada Inc "Promises" Interprétée par Calvin Harris & Sam Smith Jessie Reyez Samuel Smith (PRS) Adam Wiles (ASCAP) BMG Rights Management Canada Inc.



"Body" Interprétée par Loud Luxury featuring Brando Joseph Depace Andrew Fedyk Nicholas Henriques Cassio Lopes (ASCAP) MARLON McClain (ASCAP) MRD - Music Revenue Publishing Ultra Tunes Canada

PRIX MUSIQUE ROCK



"T-Shirt" Interprétée par The Beaches Leandra Earl Eliza Enman-McDaniel Jordan Miller Kylie Miller Nicole Morier (ASCAP) "S.O.S. (Sawed Off Shotgun)" Interprétée par The Glorious Sons Brett Emmons Jay Emmons Chris Huot Adam Paquette Tom Peyton (BMI) Shannon Poole (BMI) Ryan Spraker (BMI) Frederik Thaae (KODA) Black Box Songs BMG Rights Management Canada Inc "The Mountain" Interprétée par Three Days Grace Gavin Brown Neil Sanderson Barry Stock Brad Walst Matthew Walst Johnny Andrews (ASCAP) Inside Pocket Inc Purple Planes Publishing Mean Music Publishing Inc Riot Express Publishing Inc Baby Cats Music Inc CCS Rights Management Wixen Music Publishing Inc Hyvetown Music Publishing Inc PRIX MUSIQUE POP

"Pray for Me" Interprétée par The Weeknd & Kendrick Lamar Abel "The Weeknd" Tesfaye Martin "Doc" McKinney Adam "Frank Dukes" Feeney Kendrick Duckworth (ASCAP)

Anthony Tiffith (BMI)

Kobalt Music Publishing Ltd. Canada

EMI Blackwood Music Canada Ltd



"Better Now" Interprétée par Post Malone Adam "Frank Dukes" Feeney Kaan Gunesberk

Louis Bell (ASCAP) Austin Post (BMI) Carl Rosen (BMI) William Walsh (ASCAP) EMI April Music Canada Ltd "Never Be the Same" Interprétée par Camila Cabello Adam "Frank Dukes" Feeney Camila Cabello (BMI) Rami Dawood (SESAC) Jacob Olofsson (STIM) Jonnali Parmenius (STIM) Alexandra Yatchenko (BMI) EMI Blackwood Music Canada Ltd

"In My Feelings" Interprétée par Drake Aubrey Drake Graham Noah "40" Shebib Caresha Brownlee (ASCAP) Dwayne "Lil Wayne" Carter (BMI) Kinta Cox (ASCAP) Stephen Garrett (ASCAP) Orville Hall (ASCAP) Darius Harrison (ASCAP) Jatavia Johnson (ASCAP) Renetta Lowe (BMI) Adam Pigott (BMI) Phillip Price (ASCAP) James Scheffer (BMI) Benjamin Workman (BMI) Rex Zamor (BMI) EMI April Music Canada Ltd.

Kobalt Music Publishing Ltd. Canada PRIX MUSIQUE RAP



"God's Plan" Interprétée par Drake Aubrey Drake Graham Noah "40" Shebib Matthew "Boi-1da" Samuels Daveon Jackson (BMI) Brock Korsan (BMI) Ronald La Tour (ASCAP) Sandra Gale (ASCAP) EMI April Music Canada Ltd Kobalt Music Publishing Ltd. Canada Sony/ATV Tunes "Nice for What" Interprétée par Drake Aubrey Drake Graham Noah "40" Shebib Shane "Murda Beatz" Lindstrom EMI April Music Canada Ltd Kobalt Music Publishing Ltd. Canada Warner Chappell Music Canada Ltd "No Limit" Interprétée par G-Eazy feat A$AP Rocky and Cardi B Matthew "Boi 1da" Samuels Belcalis Almanzar (ASCAP) Jay Fort (BMI) Gerald Gillum (ASCAP) Edgar Machuca (BMI) Rakim Mayers (BMI) Klenord Raphael (ASCAP) Allen Ritter (ASCAP) Earl Taylor (ASCAP) Jordan Thorpe (ASCAP) Sony/ATV Music

PRIX MUSIQUE R&B



"Best Part" Interprétée par Daniel Caesar featuring H.E.R Ashton Simmonds Daniel Caesar Matthew Burnett Jordan Evans Riley Bell Gabriella Wilson (ASCAP) Robinson Heart Publishing

Sony/ATV Songs MUSIQUE POUR LA TÉLÉ NATIONALE - FICTION

Murdoch Mysteries Robert Carli Shaftesbury Music Sony/ATV Music Publishing Canada

Heartland Keith Power Seven24 Films Inc Dynamo Films Inc.



MUSIQUE POUR LA TÉLÉ NATIONALE - NON-FICTION

Border Security: Canada's Front Line Greg Fisher Derek Treffry eOne TV Unscripted BC Inc.

ole Sportsnet Central Stephan Moccio Murray Fleming Sing Little Penguin Rogers Sportsnet Inc Universal Music Publishing Canada SÉRIES TÉLÉVISÉES ANIMÉES (NATIONAL) Daniel Tiger's Neighborhood James Chapple Graeme Cornies David Kelly Brian Pickett Super Why David Conlon Peter Coulman Steven D'Angelo Rocco Gagliese Terry Tompkins ole "Ain't Easy" Interprétée par Elijah Woods x Jamie Fine Elijah Woods Jamie Fine Camila Cabello (BMI) Thomas Mann (PRS) Zachary Skelton (ASCAP) Ryan Tedder (GMR) "In My Blood" Interprétée par Shawn Mendes Shawn Mendes Geoff Warburton Scott Friedman (ASCAP) Teddy Geiger (BMI) Mendes Music Sony/ATV Songs Universal Music Publishing Canada "Jackie Chan" Interprétée par Tiësto & Dzeko featuring Preme & Post Malone Julian Dzeko Raynford "Preme" Humphrey Luis Raposo Louis Bell (ASCAP) Austin Post (BMI) Tijs Verwest (BUMA) Kobalt Music Publishing Ltd. Canada



"Not a Love Song" Interprétée par bülow Jamie Appleby Megan Bulow Alyssa Reid Elizabeth Lowell Boland Nathan Ferraro Brenda Mullen Michael Wise Karl Wolf Blue Dream Songs Red Riding Hood Publishing Wax On Wax Off Publishing GalleryAC Music Heart and Art Music Hyvecity Music BMG Rights Management Canada Inc Sony/ATV Music Publishing Canada "Call Out My Name" Interprétée par The Weeknd Adam "Frank Dukes" Feeney Abel "The Weeknd" Tesfaye Nicolas Jaar (BMI) EMI April Music Canada Ltd Kobalt Music Publishing Ltd. Canada "OTW" Interprétée par Khalid, Ty Dolla $ign & 6lack Anthony "Nineteen85" Jefferies Tyrone Griffin Jr. (N/A) Idan Kalai (N/A) Brian Morgan (N/A) Khalid Robinson (BMI) Ricardo Valentine (N/A) EMI April Music Canada Ltd PRIX MUSIQUE COUNTRY "Good Together" Interprétée par James Barker Band James Barker Gavin Slate Travis Wood ole "Walls Come Down" Interprétée par Meghan Patrick Meghan Patrick Kelly Archer Justin Weaver (ASCAP) Iron Songbird Publishing Jackoby Songs ole Downtown Music Canada "Who's Gonna Love You" Interprétée par Tebey Tebey Ottoh Ryan Lafferty (BMI) BMG Rights Management Canada Inc MUSIQUE DE LONG MÉTRAGE TÉLÉVISÉ My Daughter's Disgrace Michael Nielson ROP Musique Newlywed and Dead Michael Nielson ROP Musique PRIX MUSIQUE POUR UN LONG MÉTRAGE INTERNATIONAL Trolls Jeffrey Morrow Jean Beck (SESAC) Universal Music Publishing Canada

Storks Jeff Danna PRIX MUSIQUE POUR UNE SÉRIE TÉLÉ INTERNATIONALE Paw Patrol James Chapple Graeme Cornies David Kelly Brian Pickett Big Bang Theory Ed Robertson



EXCELLENCE EN MUSIQUE POUR LE CINÉMA



Maudie Michael Timmins Trolls Jeffrey Morrow Jean Beck (SESAC) Universal Music Publishing Canada

