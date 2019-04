Onchain Custodian, le dépositaire de cryptomonnaie et d'actifs numériques soutenu par Sequoia, Fosun et DHVC, lance sa plateforme SAFEtm et ses services à valeur ajoutée





La société Onchain Custodian a annoncé aujourd'hui qu'elle lancera sa plateforme de garde d'actifs numériques et ses services à valeur ajoutée à l'occasion du sommet Chain Plus Asia Pacific Blockchain New Finance, qui aura lieu les 11 et 12 avril à Singapour, où ONC prendra la parole et présentera une exposition. Le sommet et l'événement de lancement devraient attirer des participants VIP de haut niveau venant de toute l'Asie.

Basée à Singapour, Onchain Custodian a développé une plateforme en ligne complète pour sécuriser les investissements en actifs numériques grâce à des solutions de garde personnalisables et des systèmes de sécurité et de contrôle de niveau institutionnel. La plateforme SAFEtm Digital Asset Custody est conçue de manière flexible afin de s'adapter à l'évolution future des besoins en matière de garde d'actifs numériques. Elle prend en charge les cryptomonnaies et les jetons grand public et évoluera rapidement pour gérer les jetons de titres et les pièces stables au fur et à mesure du développement de la réglementation et du secteur.

Les informations néfastes concernant le vol de cryptomonnaies et l'absence de solution de garde de niveau institutionnel en Asie ont généré une demande croissante en faveur d'un dépositaire tel qu'ONC. Avant même le lancement de sa SAFEtm Platform, des clients potentiels ont contacté ONC pour discuter des services proposés.

ONC étudie également les derniers protocoles testés en termes de sécurisation des clés privées, afin que ses clients bénéficient toujours de solutions de garde sécurisées et efficientes. ONC a pour but de sécuriser et automatiser la garde des actifs numériques non seulement par le biais de l'innovation, mais aussi dans l'optique de la normalisation du secteur.

Selon Da Hongfei, président du conseil d'administration d'ONC: «La garde par un tiers est l'un des piliers fondamentaux nécessaires à l'adoption par le grand public des actifs tokenisés. Onchain Custodian contribue à cet élément d'infrastructure essentiel pour l'économie des actifs numériques.»

Li Jun, fondateur d'Ontology Foundation, a déclaré: «Ontology Foundation a choisi Onchain Custodian comme dépositaire tiers indépendant pour la garde de ses cryptoréserves. Non seulement nous allons ainsi accroître la transparence vis-à-vis de notre communauté mais, en laissant la protection de nos actifs à une solide équipe de professionnels, nous pourrons consacrer toute notre énergie et toutes nos ressources à faire avancer le projet Ontology.»

El Lee, directeur d'exploitation d'ONC, a déclaré: «La confiance est vitale pour le secteur de la garde d'actifs. Les clients doivent pouvoir vous faire confiance en tant que facilitateur technologique crédible et fournisseur de services financiers. Nous sommes les deux à la fois!» Alexandre Kech, PDG d'ONC, a conclu: «Onchain Custodian veut apporter la paix de l'esprit à ses clients, qui devraient s'occuper uniquement de la croissance de leurs activités. Comme ONC se concentre sur la sécurisation de leurs actifs numériques, c'est exactement ce qu'ils peuvent faire!»

Pour de plus amples informations sur les projets ambitieux d'Onchain Custodian, visiter le site: www.oncustodian.com, LinkedIn et Twitter.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 1 avril 2019 à 21:05 et diffusé par :