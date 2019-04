Day & Ross annonce l'acquisition de A&S Kinard et Buckler Transport





HARTLAND, NB, le 1er avril 2019 /CNW/ - Day & Ross, un groupe de transport de premier rang en Amérique du Nord, a annoncé aujourd'hui l'acquisition par l'entreprise d'une filiale américaine de A & S Kinard et Buckler Transport, des transporteurs de services dédiés de chargements complets et spécialisés qui sont basés à York en Pennsylvanie.

A & S Kinard & Buckler Transport offrent des services de transport dédiés par l'entremise de services de chargements complets, de logistique, remorques de type plate-forme (flat bed), services d'entreposage et services spécialisés. Cette acquisition permet d'élargir l'empreinte opérationnelle de Day & Ross Logistique Dédiée aux États-Unis, en s'appuyant sur notre acquisition de REI logistics et Korten Quality Systems, Ltd. au Michigan en 2017.

« Nous sommes très heureux d'accueillir les conducteurs, employés et les clients d'A & S Kinard et de Buckler Transport au sein de la famille Day & Ross. Cette acquisition est exactement taillée pour notre organisation, tant du point de vue culturel que commercial, » a déclaré Bill Doherty, Directeur général, Day & Ross. « Il s'agit d'une équipe solide, engagée avec un bilan impressionnant et un grand potentiel. Nous sommes enthousiastes à l'idée de soutenir ces entreprises dans leurs développements futurs. »

« Il s'agit d'une acquisition importante qui place Day & Ross parmi les 10 principaux fournisseurs de services dédiés en Amérique du Nord, » a déclaré Doherty. « Cette acquisition crée de nombreuses synergies et renforce notre réseau nord-américain de services dédiés et les capacités pour soutenir la croissance de nos services de transport dédié, y compris l'expansion de services avec nos clients établis dans l'ensemble de leurs chaînes d'approvisionnement nord-américaines. »

Au sujet de Day & Ross

Depuis ses débuts modestes dans les années 1950 à une gamme complète de services de transport et de logistique intégrés, l'entreprise Day & Ross s'est développée pour devenir l'une des plus grandes entreprises de transport au Canada, avec une présence croissante aux États-Unis. Avec plus de 6 000 employés, propriétaire exploitants et conducteurs, Day & Ross est un fournisseur principal de services de logistique et de transport au Canada, et dans le transport transfrontalier, transport de longue distance (TL)/chargements partiels (LTL), avec son partenaire de chargements partiels aux États-Unis R&L. L'engagement de la compagnie face à la sécurité et la durabilité est enracinée dans ses valeurs familiales et son souci pour ses employés et les communautés où ils travaillent et vivent. Day & Ross fait partie du groupe McCain Foods. www.dayrossinc.com

