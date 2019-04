Mise à jour organisationnelle de Gestion de placements Mawer Ltée





Changements de gestionnaires de portefeuilles



Gestion de placements Mawer Ltée est fière d'annoncer la nomination de James Redpath, CFA, au poste de gestionnaire principal des stratégies d'obligations canadiennes et du marché monétaire canadien Mawer et de Steven Visscher, CFA, au poste de gestionnaire principal de la stratégie équilibrée avantage fiscal Mawer à compter du 1er juillet 2019.

À l'heure actuelle, M. Redpath cogère les stratégies d'obligations canadiennes et du marché monétaire canadien Mawer et est gestionnaire principal de la stratégie d'obligations mondiales Mawer. Quant à M. Visscher, il cogère les stratégies équilibrée, équilibrée avantage fiscal et équilibrée mondiale Mawer.

M. Visscher succédera à Travis Goldfeldt, CFA, à titre de gestionnaire principal de la stratégie équilibrée avantage fiscal Mawer.

Michael Crofts prendra sa retraite à la fin de 2019

Après 16 ans à l'emploi de Gestion de placements Mawer Ltée, Michael Crofts, CFA, a décidé de prendre sa retraite à la fin de 2019. M. Crofts est gestionnaire principal de la stratégie d'obligations canadiennes Mawer depuis 2004, de la stratégie du marché monétaire canadien Mawer depuis 2007 et cogère la stratégie d'obligations mondiales depuis 2015. Il sera remplacé par son cogestionnaire actuel, James Redpath, CFA.

M. Crofts va continuer de siéger au conseil d'administration.

À propos de Gestion de placements Mawer Ltée

Mawer est une société de placement indépendante qui gère des portefeuilles depuis plus de 40 ans pour un large éventail de fondations et organismes sans but lucratif, régimes de retraite, alliances stratégiques et investisseurs individuels. Son actif sous gestion dans toutes les catégories s'élève à plus de 50 milliards de dollars. Nous vous invitons à visiter www.mawer.com.

