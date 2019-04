Xplornet annonce ses forfaits de données illimitées à des prix abordables





Maintenant offerts dans les régions rurales du Canada : de nouveaux forfaits à large bande avec données illimitées à partir de 59,99 $

WOODSTOCK, NB, le 1er avril 2019 /CNW/ - Xplornet Communications inc., le plus important fournisseur de service à large bande en régions rurales du Canada, a dévoilé aujourd'hui son projet d'offrir des forfaits de données illimitées abordables partout au Canada. Rendus possibles grâce à des investissements massifs dans notre réseau, les nouveaux forfaits sont offerts à compter d'aujourd'hui à tous les clients de Xplornet sur son réseau 4G sans fil fixe dans tout le Canada.

« Les Canadiens des régions rurales veulent des données illimitées à des prix abordables, sans faire de compromis sur la vitesse, explique Allison Lenehan, président et chef de la direction de Xplornet. Traditionnellement, les Canadiens des régions rurales devaient choisir entre les vitesses plus élevées et les données illimitées. Nous croyons qu'ils devraient pouvoir avoir les deux sans avoir à faire de compromis. C'est ce que nous visons. »

Les nouveaux forfaits de données illimitées sont offerts avec toutes les vitesses disponibles et à des prix abordables : entre 59,99 $ et 99,99 $ par mois. Les nouveaux forfaits sont offerts partout au pays sur la plateforme LTE 4G de Xplornet et le réseau à large bande fixe WiMAX qui fait appel au spectre de 3 500 MHz de la compagnie. Tant les clients actuels que les nouveaux clients peuvent profiter de ces nouveaux prix.

Pour obtenir de plus amples renseignements à propos des nouveaux forfaits, consultez : https://www.xplornet.com/fr/magasiner/forfaits-internet/.

Au sujet de Xplornet Communications inc.

Xplornet Communications inc., dont le siège social est situé à Woodstock au Nouveau-Brunswick, est l'un des plus importants fournisseurs de services à large bande au Canada. Depuis plus d'une décennie, Xplornet fournit des solutions à large bande novatrices à ses clients habitant dans les régions rurales du Canada, tant au travail et à la maison que pendant leurs loisirs. Aujourd'hui, Xplornet offre des services de communication vocale et de données par l'entremise de ses réseaux sans fil et satellite uniques par fibre optique qui connectent les Canadiens à ce qui leur tient à coeur.

