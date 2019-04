Emaar Hospitality Group propose "Dinner on us"





DUBAÏ, ÉAU, le 1er avril 2019 /PRNewswire/ -- Un accueil exceptionnel, des emplacements parfaits et des restaurants primés définissent chaque séjour dans les établissements d'Emaar Hospitality Group, la filiale d'Emaar Properties spécialisée dans l'hôtellerie et les loisirs. Les clients qui séjournent dans les hôtels d'Emaar Hospitality Group peuvent désormais profiter d'un dîner composé de trois plats chaque soir.

L'offre « Dinner on us » est valable dans tous les hôtels de luxe haut de gamme Address Hotels + Resorts et de lifestyle haut de gamme Vida Hotels and Resorts à Dubaï. Les hôtes peuvent choisir entre plus de 30 restaurants qui seront ravis de les accueillir dans un monde de découvertes gastronomiques.

L'offre « Dinner on us » d'Emaar Hospitality Group est conçue pour fournir aux clients un meilleur rapport qualité/prix. Une équipe de chefs primés et un service chaleureux et attentif assureront une expérience culinaire en tout point agréable.

Olivier Harnisch, PDG d'Emaar Hospitality Group, a déclaré : « La formule "Dinner on us" est notre cadeau pour tous les clients qui nous rendent visite du monde entier, afin d'assurer qu'ils profitent d'un séjour agréable et mémorable. Nous sommes convaincus qu'il est important d'ajouter de la valeur à notre offre, comme le reflète cette offre inédite dans l'industrie, afin de garantir que nous répondons aux aspirations de nos clients. »

Les clients ont le choix de dîner dans des restaurants tels que NEOS et ZETA à Address Downtown ou Ewaan et Thiptara à Palace Downtown, un établissement qui offre une vue époustouflante sur la ville, avec l'emblématique Burj Khalifa et la fontaine de Dubaï. Les convives peuvent également savourer leurs choix dans le concept de restaurant unique reproduisant un appartement confortable et accueillant, The Restaurant in Address Boulevard. Rendez vos soirées extraordinaires dans l'établissement récemment ouvert, Cabana à Address Dubai Mall, qui offre à ses clients une expérience gastronomique inégalée proposant une variété de nouveaux plats frais. Une expérience culinaire délicieusement sensorielle attend les clients au Nineteen à Address Montgomerie qui surplombe le parcours de golf de 18 trous.

Les hôtes qui séjournent au Vida Downtown peuvent déguster des plats internationaux au bord de la piscine dans des bungalows privés au 3in1. Au Manzil Downtown, un hôtel-boutique haut de gamme dans le centre-ville de Dubaï, les clients bénéficient d'une expérience gastronomique exceptionnelle au Courtyard, au Boulevard Kitchen et au Nezesaussi Grill.

Découvrez les destinations inspirantes d'Emaar Hospitality Group, comprenant Address Boulevard, Address Downtown, Address Dubai Mall, Address Dubai Marina, Address Montgomerie et Palace Downtown, ainsi que Vida Downtown et Manzil Downtown. L'offre est valable du 1er avril au 30 juin 2019. Réservez sur le site www.addresshotels.com ou www.vidahotels.com.

