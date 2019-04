Convocation de presse - Présentation d'une motion de l'Opposition officielle pour une évolution du transport collectif





MONTRÉAL, le 1er avril 2019 - M. Benoît Langevin, porte-parole de l'Opposition officielle en jeunesse et d'itinérance, de même que M. Alan DeSousa, maire de l'arrondissement Saint-Laurent et porte-parole en matière de transport, vous invitent à une conférence de presse pour vous entretenir d'une proposition qui facilitera grandement la vie des Montréalais au sujet d'un des modes de transport qu'ils utilisent le plus.

AIDE-MÉMOIRE



Quoi : Présentation d'une motion de l'Opposition officielle



Quand : Mardi 2 avril 2019, à 10h15



Où : Salle R-110

Hôtel de ville de Montréal

275, rue Notre-Dame Est

