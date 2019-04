Savaria annonce un placement privé à l'achat ferme de 70 750 000$ d'actions ordinaires





Non destiné à être diffusé aux États-Unis ou par le biais d'un service de transmission aux États-Unis.

Le non-respect de cette restriction peut constituer une violation des lois américaines sur les valeurs mobilières.

LAVAL, Québec, 01 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Savaria Corporation (« Savaria ») (TSX : SIS), un des chefs de file mondiaux de l'industrie de l'accessibilité, annonce aujourd'hui avoir conclu un accord de vente à un syndicat de preneurs fermes dirigé par Desjardins Marchés des Capitaux (collectivement, les « preneurs fermes ») dans le cadre d'un placement privé à l'achat ferme de 5 000 000 actions ordinaires de la Société (les « actions ») ) à un prix de 14,15$ par action (le « prix du placement »), pour un produit brut revenant à la Société de 70 750 000$$ (le « placement »).



Les preneurs fermes se sont également vu accorder une option, pouvant être exercée en totalité ou en partie, jusqu'à 48 heures avant la date de clôture du placement, visant l'achat, pour la revente, jusqu'à concurrence de 750 000 actions supplémentaires au prix d'offre, pour un montant total brut de 10 612 500$ à Savaria si les preneurs fermes exercent cette option en totalité.

Le produit net du placement sera affecté à la réduction de la dette, au financement d'initiatives de croissance future et aux besoins généraux de l'entreprise.

Marcel Bourassa, président et chef de la direction de la Société, Jean-Marie Bourassa, chef de la direction des finances de la Société et Sébastien Bourassa, vice-président exploitation et intégration de la Société, se sont engagés ensemble à souscrire au placement pour 71 000 actions au prix du placement.

« Ce financement offre à Savaria de nouvelles opportunités de croissance et de tirer parti des acquisitions stratégiques ainsi que des investissements dans les activités actuelles pour maximiser les ventes. Je remercie nos investisseurs de leur soutien et de leur participation à la définition de notre croissance future », a déclaré Marcel Bourassa, président et chef de la direction de Savaria.

La clôture du placement devrait avoir lieu autour du 24 avril 2019, sous réserve de certaines conditions, notamment l'obtention de toutes les approbations réglementaires nécessaires. Les titres émis par Savaria dans le cadre du placement seront assujettis à une période de détention de quatre mois et un jour au Canada calculée à compter de la date de clôture du placement.

Les actions seront vendues au Canada dans le cadre d'un placement privé à des « investisseurs qualifiés » en vertu de la Norme canadienne 45-106 et conformément à certaines autres dispenses de prospectus disponibles et convenues. Les actions ordinaires devant être offertes aux termes du placement n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la US Securities Act de 1933, telle que modifiée, et ne peuvent être ni offertes ni vendues aux États-Unis ou aux ressortissants des États-Unis sans enregistrement ou une exemption applicable des conditions d'enregistrement. Ce communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat. Il ne peut y avoir d'offre, de sollicitation ou de vente des titres dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Savaria Corporation est un des chefs de file mondiaux de l'industrie de l'accessibilité. Elle offre des solutions aux personnes à mobilité réduite afin d'accroître leur confort, leur mobilité et leur liberté. Sa gamme de produits est l'une des plus complètes sur le marché. Savaria conçoit, fabrique, distribue et installe des équipements d'accessibilité, tels que des sièges pour escaliers droits et courbes, des plates-formes élévatrices verticales et inclinées, des ascenseurs résidentiels et commerciaux, ainsi que des lève-personne. Elle fabrique et commercialise également une gamme complète de produits de gestion de la pression pour le marché médical, des lits médicaux pour le marché des soins de longue durée ainsi que des surmatelas et oreillers en mousse pour le marché de la consommation et certains produits pour le marché industriel. Savaria fait aussi la conversion et l'adaptation de véhicules afin de les rendre accessibles en fauteuil roulant. La Société réalise environ 75 % de ses revenus à l'extérieur du Canada, principalement aux États-Unis. Elle exploite un réseau de vente comptant environ 500 distributeurs à travers le monde et 28 bureaux de vente directe en Amérique du Nord, Europe (Suisse, Allemagne Italie, République tchèque et Pologne), Australie et Chine. Savaria emploie approximativement 1?400 personnes mondialement et ses usines sont situées au Canada : à Laval et à Magog (Québec), à Brampton, à Beamsville et à Toronto (Ontario), à Surrey (Colombie-Britannique), aux États-Unis à Greenville (Caroline du Sud), à Huizhou (Chine) et à Milan (Italie).

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse pourraient constituer des « énoncés prospectifs » à l'égard de Savaria, qui pourraient notamment, mais sans s'y limiter, comprendre des éléments relatifs à l'avenir de l'entreprise, se rapportant à son rendement financier ou d'exploitation, aux coûts et au calendrier d'acquisitions futures, aux besoins de capitaux supplémentaires et aux questions de réglementation. Le plus souvent, mais non invariablement, l'énoncé prospectif peut être identifié par l'emploi de termes tels que « prévoit », « s'attend à », « devrait », « budget », « prévu », « estimation », « prévisions », « l'intention de », « anticipe », « croit », de certaines de leurs variantes (incluant les variantes négatives) ou de déclarations que certains événements, résultats ou actions « pourraient », « devraient » ou « seront » pris, surviendront ou seront atteints. Ces énoncés mettent en jeu des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire différer sensiblement les résultats, le rendement ou les réalisations réels de Savaria à l'égard de ceux qui sont exposés dans les énoncés prospectifs. Tels facteurs comprennent, comprennent l'état des marchés financiers, les effets de l'intégration des activités acquises et la capacité à réaliser les synergies projetées, les fluctuations des marges, la concurrence, les variations du taux de change et les autres risques décrits en détail de temps à autre dans les documents déposés par Savaria avec les autorités de réglementation des valeurs mobilières au Canada. Sauf disposition contraire des lois sur les valeurs mobilières applicables, Savaria décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur les informations disponibles à la date du communiqué.

Pour plus d'information :

Nicolas Rimbert, CFA

Vice-président développement corporatif

1-800-931-5655

nrimbert@savaria.com Marcel Bourassa

Président et chef de la direction

1-800-661-5112

marcel.bourassa@savaria.com

www.savaria.com

Facebook : https://www.facebook.com/savariabettermobility

Twitter : https://twitter.com/Mobilityforlife

