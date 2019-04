ENSEMBLE pour le respect de la diversité conclut son projet EMPREINTES 2019 par son Grand rassemblement annuel





MONTRÉAL, le 1er avril 2019 /CNW Telbec/ - L'équipe de ENSEMBLE pour le respect de la diversité est extrêmement satisfaite d'avoir tenu ce vendredi 29 mars son Grand rassemblement Empreintes 2019, événement au cours duquel plus de 60 élèves de huit écoles du Québec ont fait le bilan de leur année d'engagement dans la lutte contre l'homophobie, la transphobie et l'intimidation discriminatoire.

C'est dans une ambiance festive et bienveillante que se sont retrouvés les élèves de diverses écoles de la région de Montréal, certains étudiants de partout au Québec présentant des troubles d'adaptation en santé mentale, mais aussi des jeunes de la communauté Attikamekw qui ont fait spécialement le déplacement de Manawan pour l'occasion.

Pour la huitième année consécutive, le projet Empreintes a accompagné des comités d'élèves du secondaire afin d'accroître le pouvoir des jeunes dans la création d'une école plus ouverte, sécuritaire et inclusive. Guidés par un chargé de projet d'ENSEMBLE, les comités d'élèves ont mis sur pied tout au long de l'année des activités de sensibilisation et de mobilisation pour une transformation positive de leur milieu scolaire. Ce vendredi, ces jeunes agents de changement ont pu présenter leurs projets devant leurs pairs des autres écoles participantes.

Pierre-Alexandre Bigras, Coordonnateur des programmes d'ENSEMBLE, est heureux de pouvoir organiser chaque année un tel événement : « C'est tout simplement formidable de pouvoir rassembler des jeunes de tous milieux qui découvrent qu'ils partagent des valeurs communes, dont celle de l'engagement pour un meilleur vivre-ensemble »

Le projet Empreintes 2018-2019 a été financé par le Bureau de lutte contre l'homophobie du gouvernement du Québec, TELUS Canada et la Ville de Montréal.

ENSEMBLE pour le respect de la diversité

Chef de file en matière d'éducation à la diversité, ENSEMBLE pour le respect de la diversité a pour mission d'engager le dialogue autour de l'inclusion et la diversité. L'organisation oeuvre auprès des 9-18 ans pour promouvoir un environnement qui respecte les différences de chacun. Chaque année, ENSEMBLE rejoint chaque année plus de 25?000 jeunes des écoles primaires et secondaires du Québec.

