Stephen Smith et Centerbridge Partners, L.P. ont conclu l'acquisition de la Banque Walmart du Canada

MISSISSAUGA, ON, le 1er avril 2019 /CNW/ - La Compagnie Walmart Canada (« Walmart Canada ») annonce aujourd'hui la clôture de l'acquisition de la Banque Walmart Canada (la « banque »), signée antérieurement par le partenariat de Stephen Smith et des affiliés de Centerbridge Partners, L.P. (« Centerbridge »), une société d'investissement privée avec un historique d'investissement dans les banques et d'autres institutions financières. Au moment de la clôture, la Banque a conclu un accord de contrepartie avec la Compagnie Walmart Canada (« Walmart Canada ») de poursuivre l'exploitation et de créer de nouveaux services ou produits financiers pour Walmart Canada.

« Nous sommes encouragés par les perspectives d'avenir pour la Banque et nous sommes heureux de poursuivre notre travail avec une équipe de talent pour aider à offrir des services et des produits financiers abordables à nos clients », a dit Lee Tappenden, chef de la direction de Walmart Canada.

« La clôture de cette transaction représente une nouvelle phase passionnante pour la Banque, nos associés et nos clients », a dit Trudy Fahie, chef de la direction de la Banque. « Nous sommes prêts à collaborer avec Stephen et avec l'équipe de Centerbridge, qui jouissent d'une expertise importante dans le domaine des services financiers. Alors que nous mettons en oeuvre notre stratégie à long terme pour la Banque, nous restons fidèles à notre mission d'offrir des produits financiers clairs et simples avec un excellent rapport qualité-prix. »

« La Banque a de solides antécédents en matière de résultats et nous nous réjouissons à l'idée de continuer la croissance de nos affaires alors que la Banque continue de travailler avec Walmart pour offrir de la valeur aux Canadiens, avec des services et des produits financiers abordables » a dit Stephen Smith.

« La Banque a bâti une plateforme impressionnante axée sur l'excellence du service à la clientèle et sur la valeur. Nous sommes très heureux de collaborer avec Trudy et l'équipe de direction pour continuer la mission et pour appuyer la prochaine phase de croissance et de partenariat de la Banque avec Walmart Canada », a dit Miriam Tawil, directrice générale à Centerbridge.

La Banque sera renommée - La banque Duo

À propos de Walmart Canada

La Compagnie Walmart Canada a été établie en 1994 suite à l'acquisition de la chaîne de magasins Woolco. Elle exploite maintenant plus de 400 succursales à l'échelle nationale et sert plus de 1,2 million de clients chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, www.walmart.ca, accueille plus de 600 000 clients par jour. Avec plus de 85 000 associés, Walmart Canada est l'un des employeurs les plus importants au Canada et se trouve parmi les 10 entreprises les plus influentes au pays.

À propos de la Banque Duo

La Banque Duo est une banque canadienne ayant comme mission d'offrir des produits financiers de qualité qui sont clairs et simples avec un excellent rapport qualité-prix, pour aider les Canadiens à se concentrer sur ce qui compte pour eux. La Banque Duo se spécialise dans l'offre de services financiers clé en main et personnalisables conçus pour accroître les ventes et fidéliser les clients. On compte parmi le nombre croissant de produits et de services, la carte de crédit, les récompenses et les services de protection connexes. Grâce à une approche axée sur le rapport qualité-prix des services financiers, les canaux de ventes solides et les solutions opérationnelles innovantes et efficaces, la Banque Duo collabore avec les plus grands fournisseurs de services pour offrir la prochaine génération de solutions financières.

À propos de Centerbridge Partners, L.P.

Centerbridge Partners, L.P. est une société privée d'investissement et de gestion ayant une approche flexible dans différents domaines d'investissement, allant des capitaux privés au crédit et stratégies connexes à l'immobilier, afin de trouver les occasions les plus attrayantes pour ses investisseurs et ses partenaires d'affaires. La société a été fondée en 2005 et depuis décembre 2018, elle gère environ 28 milliards $ d'actifs avec des bureaux à New York et à Londres. Centerbridge se spécialise dans le partenariat avec des équipes de direction de niveau mondial dans des secteurs industriels spécifiques et des régions géographiques ciblées pour aider les compagnies à réaliser leurs objectifs opérationnels et financiers. Pour plus d'information, consultez www.centerbridge.com.

À propos de Stephen Smith

Stephen Smith, l'un des plus importants entrepreneurs en services financiers au Canada, est le président du conseil d'administration, le chef de la direction ainsi que le cofondateur de la Financière First National, le plus grand prêteur hypothécaire non bancaire au Canada avec 100 milliards $ en prêts hypothécaires. Il est président du conseil d'administration de la Société d'assurance hypothécaire Canada Guaranty, dont il est copropriétaire avec le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario et il est le principal actionnaire de la Banque Équitable, un des principaux prêteurs alternatifs au Canada et la neuvième banque en importance au pays. En 2015, l'Université Queen's a annoncé qu'elle nommait son école de gestion Stephen J.R. Smith School of Business en l'honneur de M. Smith et de son don historique de 50 millions de dollars à l'école.

