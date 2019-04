Transaction de clôture - Acquisition de Incendo par Groupe TVA





MONTRÉAL, le 1er avril 2019 /CNW Telbec/ - Groupe TVA annonce avoir procédé aujourd'hui à la clôture de la transaction menant à l'acquisition du groupe Incendo, une entreprise montréalaise spécialisée dans la production et la distribution de programmes télévisuels destinés au marché mondial, conformément à l'entente intervenue le 22 février dernier.

« Groupe TVA se réjouit d'ajouter Incendo à ses secteurs d'activités. Par cette acquisition, nous pourrons accélérer notre développement et élargir notre présence à l'international, plus particulièrement sur les marchés anglophones. De son côté, Incendo peut désormais compter sur Groupe TVA pour accroître ses activités de création et d'exportation, déjà bien entamées. C'est donc avec enthousiasme que nous débutons notre collaboration avec Jean Bureau et une équipe expérimentée pour atteindre cet objectif commun», affirme France Lauzière, présidente et chef de la direction de Groupe TVA et chef du contenu, Québecor Contenu.

À propos

Incendo se spécialise dans la production et la distribution d'émissions de télévision de grande qualité à travers le monde. Depuis sa création en 2001, Incendo a produit des films et des téléséries qui ont été vendus dans le monde entier, notamment la série à grand déploiement Versailles diffusée sur Canal+, HBO Canada et Netflix.

