XCMG présentera ses plus récentes solutions de machinerie et de construction lors de bauma 2019





MUNICH, Allemagne, 1er avril 2019 /CNW/ - XCMG, le plus important fabricant chinois de machinerie de construction, présentera de nouveaux produits et de nouvelles solutions relatifs à la machinerie de construction lors de bauma 2019, qui se tiendra du 4 au 8 avril à Munich, en Allemagne.

XCMG exposera en tout 16 produits lors du salon professionnel, dont de nouveaux chariots élévateurs à fourche, chargeuses, machines d'empilage, rouleaux compresseurs, niveleuses automotrices et grues, de même que de l'équipement pour les tunnels, les mines et les ponts. XCMG se trouvera au kiosque FS.1105/2 du centre Messe München.

« XCMG est déterminée à créer des produits "sophistiqués et robustes" qui répondent aux différents besoins de sa clientèle. La société dispose d'un portefeuille complet de produits, de chaînes de fabrication intelligentes et de technologies innovatrices à l'avant-garde de l'industrie afin de soutenir les projets de construction qui sont entrepris dans des conditions météorologiques et géographiques extrêmes », affirme Jiansen Liu, vice-président de XCMG.

Des conditions extrêmes, de l'équipement robuste et des solutions complètes

Les pièces maîtresses de l'exposition de XCMG lors de bauma 2019 sont les chargeuses à pneus des séries V et XC9.

Les chargeuses à pneus de série V sont sophistiquées et elles offrent un haut rendement et une économie d'énergie. Couvrant une gamme allant de 1,8 à 12 tonnes, les produits disposent de technologies innovatrices et d'appareils mécaniques; ils peuvent aussi fonctionner dans les conditions les plus rigoureuses.

Le modèle LW1200KN est la chargeuse la plus lourde jamais construite en Chine, laquelle offre tous les services indépendamment des conditions de fonctionnement. Elle est capable de charger les camions avec une très grande efficacité.

Les chargeuses de la série XC9, une nouvelle génération, ont été lancées en réponse à la tendance « intelligence, grande qualité et haute performance ». Économisant l'énergie et étant respectueuses de l'environnement, les cinq chargeuses de la série XC9 lancées jusqu'à maintenant satisfont aux exigences internationales hors route V de l'Europe et T4F de l'Amérique du Nord.

Afin d'améliorer l'adaptabilité de l'équipement dans des milieux extrêmes, XCMG a mis au point une série de technologies innovantes permettant à ses produits d'offrir un rendement satisfaisant à tous coups.

Les chargeuses peuvent fonctionner dans la chaleur intense des aciéries et exceller dans le froid polaire tout en tournant sans problème dans les environnements humides ou très poussiéreux.

En ce qui a trait à la machinerie de terrassement de XCMG, les projecteurs seront braqués lors de bauma 2019 sur les chargeuses-pelleteuses, les chargeuses à direction différentielle, les chariots élévateurs à portée variable ainsi que les chariots élévateurs électriques à fourche. Il y a aussi du nouveau du côté des chariots élévateurs à fourche : le lancement du chariot élévateur électrique à fourche à contrepoids de série XC5, et du chariot élévateur à fourche de série XC4 pour les entrepôts. Les produits des deux catégories sont en mesure d'offrir un rendement supérieur tout en fonctionnant confortablement et de manière sécuritaire.

En plus de ses produits intelligents, sophistiqués et durables, XCMG présentera aussi des solutions complètes pour la construction lors de bauma 2019 :

Des solutions pour la construction de tunnels, dont le forage, le décrassage, le voûtement et le gunitage.

Des solutions minières souterraines, dont de l'équipement d'excavation, d'exploitation, de chargement, de transport et pour d'autres processus.

Des solutions pour la construction de ponts offrant l'équipement pour le transport, le déplacement et la mise en place de poutrelles allant de 100 à 900 tonnes.

XCMG Foundation exposera de la machinerie de forage et d'empilage lors de bauma 2019, dont le modèle XR240E, un appareil de forage rotatif plus durable, plus stable et plus efficace qui est muni d'un système intelligent de commande.

À propos de XCMG

XCMG est une société multinationale de fabrication de machinerie lourde qui compte 76 ans d'histoire. Elle se classe actuellement au sixième rang de l'industrie mondiale de la machinerie de construction. L'entreprise exporte dans plus de 183 régions et pays de la planète.

Pour obtenir plus d'information, veuillez visiter le www.xcmg.com.

